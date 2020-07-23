2020-07-23T08:43:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще 110 за сутки: в Новосибирской области коронавирус обнаружили у 8,5 тысяч человек

Об этом рассказали в оперштабе правительства региона
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Новосибирской области за сутки коронавирус обнаружили еще у 110 человек. Фото: архив «КП»В Новосибирской области за сутки коронавирус обнаружили еще у 110 человек. Фото: архив «КП»
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В четверг, 23 июля, стало известно, что за последние сутки еще у 110 человек диагностировали коронавирус, при этом выздоровели 108 пациентов. Об этом рассказали в оперштабе правительства Новосибисркой области.

— По данным оперативного штаба на утро 23 июля в регионе зафиксировано 8 511 случаев COVID-19, в том числе 513 детей, выздоровели 6 498 пациентов, умерли 184 человека. В отделениях реанимации находятся 79 человек. На ИВЛ — 18 пациентов, — сообщили в оперштабе.

На пресс-конференции 22 июля губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, что на август пока не планируют послаблений. Кинотеатры останутся закрыты, но могут разрешить работу спортивных секций. Кстати, 1 сентября школы приступят к занятиям в обычном формате, очно, где возможно, проведут торжественные мероприятия, но с соблюдением мер безопасности, от входного температурного контроля до дезинфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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