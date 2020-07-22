Режим ЧС из-за засухи в Новосибирской области: что это значит, сколько продлится
Режим ЧС из-за засухи в Новосибирской области ввели с 22 июля. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников на пресс-конференции.
— Сегодня правительство Новосибирской области приняло решение о введении режим чрезвычайного положения по всему региону именно в связи со сложными агроклиматическими условиями, погибли посевы. Мы понимаем, что аграриям будет нужна поддержка, ситуация с заготовкой кормов очень тяжелая. Минсельхоз вместе с руководствами районов составили план по взаимному обеспечению кормами разных территорий и хозяйств. Эти расходы необходимо компенсировать мерами поддержками. Решение будем принимать осенью, когда будет завершена общая оценка ситуация, — сказал Андрей Травников.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что засуха в Новосибирской области погубила почти 200 тысяч гектаров посевов.
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ИСТОЧНИК KP.RU