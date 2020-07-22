2020-07-22T11:53:29+03:00
Общество

Режим ЧС из-за засухи в Новосибирской области: что это значит, сколько продлится

Режим ЧС из-за засухи в Новосибирской области с 22 июля ввели по всему региону
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Режим ЧС ввели по всему региону с 22 июля.Режим ЧС ввели по всему региону с 22 июля.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Режим ЧС из-за засухи в Новосибирской области ввели с 22 июля. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников на пресс-конференции.

— Сегодня правительство Новосибирской области приняло решение о введении режим чрезвычайного положения по всему региону именно в связи со сложными агроклиматическими условиями, погибли посевы. Мы понимаем, что аграриям будет нужна поддержка, ситуация с заготовкой кормов очень тяжелая. Минсельхоз вместе с руководствами районов составили план по взаимному обеспечению кормами разных территорий и хозяйств. Эти расходы необходимо компенсировать мерами поддержками. Решение будем принимать осенью, когда будет завершена общая оценка ситуация, — сказал Андрей Травников.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что засуха в Новосибирской области погубила почти 200 тысяч гектаров посевов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новосибирские фермеры потеряли полмиллиарда рублей из-за засухи

Жаркая и сухая погода погубила посевы — животных нечем кормить (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Режим ЧС из-за засухи в Новосибирской области: что это значит, сколько продлится
Отмена режима самоизоляции в Новосибирске: что теперь можно, как власти помогут сибирякам
«Мама в домик уносит, а они убегают»: сибирячка сняла трогательное видео прогулки кустарниковых собак с детенышами
Поиски новосибирца с именем дочки на руке завершены
В Новосибирске мотоциклист врезался в «Жигули»: момент столкновения попал на видео
13 024 рубля в месяц, чтобы переехать в жилой комплекс возле площади К. Маркса
В Бердске от коронавируса умер первый пациент
«Мама против их общения»: в Новосибирске школьница сбежала из дома вместе со своим парнем
Отменят ли День ВМФ 26 июля 2020 года в Новосибирске из-за коронавируса?
Еще 113 за сутки: в Новосибирской области коронавирусом заболели почти 8,5 тысяч человек
В Новосибирской области от коронавируса скончались еще 4 человек: что о них известно
Новосибирцы делят рекордный урожай грибов в лесу с медведями
Детские площадки на Киевской улице Новосибирска отремонтируют по гарантии
Суд вынес приговор водителю, сбившему насмерть телеведущего Антона Лучанского
Под Новосибирском 11-летние мальчики угнали два автомобиля за один день
Сибиряк выловил рыб на 110 тысяч рублей: ему грозит два года тюрьмы
Стало известно, чье имя написано на руке таинственно исчезнувшего сибиряка
«Как тебе не стыдно, Костя»: в Новосибирске спящий медведь смутил посетителей зоопарка своей позой