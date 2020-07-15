Новосибирские фермеры потеряли полмиллиарда рублей из-за засухи
В Новосибирской области из-за засухи погибли почти 200 тысяч гектаров посевов. Об этом сообщает областное министерство сельского хозяйства. Больше всего пострадали южные районы: Кулундинская и Барабинская зона.
— Погибли посевы на площади 195 тысяч гектаров земли. По предварительной оценке, недополученный доход от этого в целом по области составит около 500 миллионов рублей, — прокомментировал ситуацию министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.
Гибель растений ударит и по животноводству: по прогнозам министерства, аграрии не смогут заготовить нужный объем корма для животных на зиму. Проблему с закупкой и поставкой корма решает областной минсельхоз вместе с коллегами из муниципальных районов.
Из-за засухи режим ЧС ввели в 16 районах Новосибирской области. Евгений Лещенко отмечает, что, возможно, режим ЧС в ближайшее время введут во всем регионе.
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ИСТОЧНИК KP.RU