2020-07-23T08:14:41+03:00
Коронавирус Covid-19

В Новосибирской области от коронавируса умерли 5 человек: что о них известно

Об этом сообщили в оперштабе регионального правительства
Ульяна ДЖАНКОВА
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Еще пять пациентов умерли от коронавируса в Новосибирской области. Фото: архив «КП»Еще пять пациентов умерли от коронавируса в Новосибирской области. Фото: архив «КП»
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В четверг, 23 июля, стало известно, что в Новосибирской области за последние сутки от коронавируса умерли еще пять пациентов инфекционного госпиталя. Об этом рассказали в оперштабе регионального правительства.

— Скончались еще пять пациентов: мужчина в возрасте 71 год и четыре женщины, им было 70 лет, 75 лет, 77 лет и 83 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 184 человека, — сообщил оперштаб

Сейчас в реанимации находятся 79 человек, на ИВЛ — 18 пациентов.

За сутки коронавирусом заболели еще 110 человек, выздоровели 108 пациентов.

За все время эпидемии коронавирусом заболели 8 511 человек, в том числе 513 детей, выздоровели 6 498 пациентов.

В регионе по-прежнему еще действуют некоторые ограничительные меры. Запрещены массовые мероприятия, закрыты фитнес-клубы и кинотеатры. Но уже возобновили работу торговые центры, магазины, летние веранды кафе и ресторанов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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