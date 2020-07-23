Жители Новосибирской области стали легче переносить коронавирус
Врачам и эпидемиологам удалось переломить ситуацию с коронавирусом в регионе: об этом заявил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.
- Мы уже третью неделю фиксируем определенные положительные тенденции по тяжести пациентов, которые поступают в стационары – это позволяет быстрее выписывать пациентов с выздоровлением, а также получать больше пространства для маневра в нашем коечном фонде. Благодаря данной ситуации мы получили возможность практически всех «тяжелых» пациентов из районов области перевести в стационары города Новосибирска, - подчеркнул Константин Хальзов.
Есть и еще хорошие новости: как пояснили в оперативном штабе Новосибирской области, дополнительно поступили уже порядка 40 аппаратов ИВЛ, и совсем скоро ожидается новая поставка оборудования. Это позволит, в случае необходимости, оказаь помощь большему количеству пациентов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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