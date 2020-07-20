2020-07-20T19:46:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 21 июля 2020 года: тревожные рейтинги и заболевшие дети

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 21 июля 2020 года
Никита МАНЬКО
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В Новосибирске за сутки заболел сразу 21 ребенок.В Новосибирске за сутки заболел сразу 21 ребенок.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 21 июля 2020 года не радуют: с начала эпидемии в регионе заразились 8186 человек, среди них 485 детей. За прошедшие сутки COVID-19 был выявлен у 109 пациентов, регион занял 16-е место в общероссийском рейтинге распространения коронавируса.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Новосибирске на 21 июля 2020 года. ФОТО: сервис «Яндекс»

Статистика заболеваемости коронавирусом в Новосибирске на 21 июля 2020 года. ФОТО: сервис «Яндекс»

АНТИРЕКОРД ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СРЕДИ ДЕТЕЙ

За прошедшие сутки врачи выявили коронавирус сразу у 21 ребенка: такое произошло впервые с начала вспышки заболевания. Общее число заболевших детей выросло с 464 до 485. В детской больнице №3 находятся 63 ребенка с выявленным COVID-19 и подозрением на опасную болезнь.

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ COVID-19

В Новосибирской области три человека умерли от коронавируса и осложнений, вызываемых болезнью. По данным оперативного штаба, скончались 70-летний мужчина и женщины в возрасте 81 год и 87 лет. Общее число смертей от COVID-19 составляет 171 человек.

ТРЕТЬИ В СИБИРИ

Новосибирская область вошла в тройку регионов Сибири, где успешно борются с коронавирусом — после Кузбасса и Алтайского края. Однако радоваться рано — несмотря на хорошее положение по сравнению с Республикой Алтай и Республикой Тыва, уровень заболеваемости по-прежнему высокий.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ:

Общее число зараженных за день: 109 человек.

Масочный режим: действует в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, но фудкорты, кинотеатры и детские площадки закрыты. Работает ИКЕА.

Гостиницы: закрыты до 1 августа 2020 года.

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Пляжи: разрешение на работу получили пляжи «Море Обское», «Бугринская роща», пляж «Звезда», три пляжа парка культуры и отдыха на ОбьГЭСЕ: «Детский», «У моря Обского» и «Бумеранг».

Рестораны: открыты только летние веранды. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. Всего в регионе открыто более 800 летних веранд.

Парки: доступны для прогулок.

Фитнес-центры: закрыты.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через сайт.

Дельфинарий: открыт, проводит шоу три раза в день со вторника по воскресенье.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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