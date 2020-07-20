Еще 109 за сутки: в Новосибирской области коронавирусом заболели больше 8 тысяч человек
В понедельник, 20 июля, стало известно, что еще 109 человек заболели коронавирусом в Новосибирской области, при этом выздоровели 55 пациентов инфекционного госпиталя, умерли три человека. Все они пожилые люди. Об этом рассказали в оперштабае правительства региона.
— В тяжелом состоянии в реанимации находятся 73 человека, на ИВЛ — 17 пациентов. За все время эпидемии коронавирусом заболели 8 186 человек, в том числе 485 детей, выздоровели 6 203 пациента, к сожалению, 171 человек скончался.
В Новосибирской области, несмотря на то, что ряд ограничений сняли и отменили самоизоляцию, по-прежнему действует масочный режим. Без защитной маски не пустят в общественный транспорт, не продадут продукты в супермаркете.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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