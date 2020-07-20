2020-07-20T09:28:16+03:00
Коронавирус Covid-19

В Новосибирской области от коронавируса скончались три человека: что о них известно

Об этом сообщили в оперштабе регионального правительства
Ульяна ДЖАНКОВА
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От коронавируса умерли еще три человека. Фото: Архив «КП»От коронавируса умерли еще три человека. Фото: Архив «КП»
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В понедельник, 20 июля, стало известно, что в Новосибирской области от коронавируса скончались три человека. Это мужчина, ему было 70 лет и женщины в возрасте 81 год и 87 лет. Всего в регионе зафиксирован 171 летальный случай. Об этом рассказали в оперштабе регионального правительства.

— В реанимации находятся 73 человека, на ИВЛ — 17 пациентов, — рассказали в оперштабе. — За последние сутки коронавирус обнаружили у 109 человек, выздоровели 55 пациентов.

За время эпидемии коронавирус диагностировали у 8 186 человек, том числе 485 детей, выздоровели 6 203 пациента.

Напомним, в регионе постепенно снимают ограничительные меры. Так, например, разрешили работать магазинам, в том числе и торговым центрам. Но запрещены развлекательные мероприятия. Возобновили работу летние веранды кафе и ресторанов, зоопарк и дельфинарий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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