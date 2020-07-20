2020-07-20T19:25:15+03:00
Общество

«Оттуда чаще вывозят, чем выходят»: заболевший новосибирец рассказал, что происходит в реанимации для больных коронавирусом

Сибиряк больше месяца лечится от болезни
Надежда РЫЖКИНА
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Сибиряк рассказал, что происходит в реанимации для больных коронавирусом. Фото: предоставлено героем публикацииСибиряк рассказал, что происходит в реанимации для больных коронавирусом. Фото: предоставлено героем публикации
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Арт-директор лофта «Подземка» в Новосибирске Платон Гудков заболел коронавирусом. Мужчина рассказал об этом на своей странице в «Фейсбуке». Оказалось, что болен он с 15 июня. То, что у сибиряка проявился коронавирус, он узнал случайно — не поверил диагнозу «гнойная ангина».

— Я сделал компьютерную томографию — у меня обнаружили двухстороннюю пневмонию с 25% поражением легких! Вызвал «скорую», поехал сдаваться в 25 медсанчасть. Спустя неделю в больнице я получил положительный тест на коронавирус и немного опешил. Лечат людей с коронавирусом и двухсторонней пневмонией одинаково: два укола утром, таблетки и два укола вечером, — рассказал Гудков в «Фейсбуке».

Сам Платон находится на лечении больше месяца. Фото: предоставлено героем публикации

Сам Платон находится на лечении больше месяца. Фото: предоставлено героем публикации

Позже мужчину перевели в палату для всех «коронавирусных» больных. Через стену — реанимация. Пациент рассказал жуткие подробности такого соседства.

— На третью ночь реанимация подкинула нам ночью приключение, посадив прямо под дверь больного, который очень громко стонет и кричит. На следующий день я заглянул в реанимацию — люди, не болейте и не попадайте туда! Ко мне в палату подселили мужчину, который месяц провел в реанимации и рассказывал жуткие истории, как люди или выкарабкивались, или просто переставали держаться за жизнь, и их вывозили в черных пакетах. За день мимо нашей палаты могли провести от одного до пяти таких пакетов. Я смотрю, каких тяжелых больных везут в реанимацию и делаю вывод, что оттуда чаще вывозят, чем выходят, — рассказал Платон Гудков.

Платон Гудков по-прежнему находится на лечении, сдает свой третий тест и ждет результатов. Он посоветовал всем, кто чувствует себя плохо, не тянуть и вовремя обращаться к врачу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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