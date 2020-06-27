Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 28 июня 2020 года: рассказываем, когда откроют торговые центры

Региональный оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 28 июня 2020 года: с начала эпидемии количество зараженных превысило 5,6 тысяч человек, среди заболевших - 353 ребенка. За прошедшие судки коронавирус был выявлен еще у 105 человек.

Статистика на 28 июня. Фото: «Яндекс»

За прошедшие сутки в Новосибирске от инфекции скончалось четыре человека. Среди погибших трое мужчин и одна женщина. Сибирячке было 68 лет, а мужчинам 87, 89 и 92 года. На 28 июня в Новосибирской области насчитывается 87 летальных исходов от коронавируса.

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ НЕ ОТКРОЮТ ЕЩЕ МЕСЯЦ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о продлении режима самоизоляции. Теперь карантинные меры продлили до 1 августа 2020 года.

Что же это значит? Торговые центры, фитнес-залы, бары и солярии закрыты для посещения. В регионе так же сохраняется масочный режим.

ВЫПУСКНОЙ ОНЛАЙН

Коронавирус внеч измения и в школьные праздники: вместо привычной вечеринки в Новосибирске состоялся онлайн-выпускной.

Поздравили сибирских выпускников губернатор Андрей Травников, мэр Анатолий Локоть, наш земляк Митя Фомин. А на онлайн-концерте выступили лучшие группы города.

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