2020-06-27T09:03:59+03:00
Общество

Единый выпускной 2020 в Новосибирске: прямая онлайн-трансляция

Прямая онлайн-трансляция единого выпускного 2020 в Новосибирске начнется в 19.00: все самое интересное – на нашем сайте
Татьяна СОЛОВОВА
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Единый выпускной 2020 пройдет в режиме онлайн.Единый выпускной 2020 пройдет в режиме онлайн.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Единый выпускной 2020 в Новосибирске для школьников в этом году пройдет только в онлайн-режиме: из-за эпидемии коронавируса привычные праздничные вручения аттестатов и застолья с учителями и родителями пришлось отменить. Но это не значит, что время грустить: ровно в 19.00 начнется наша прямая онлайн-трансляция, которая точно не даст вам заскучать.

Напомним, всего в 2020 году в Новосибирске школу закончили более 9 тысяч учеников, и впереди у них – ЭГЭ. Но вечером 27 июля они смогут ненадолго забыть о подготовке к экзаменах и вспомнить самые лучшие моменты учебы в школе.

Уважаемые читатели, вы тоже можете присоединиться к нашей трансляции! Присылайте ваше фото и видео на наш редакционный WhatsApp: 8-923-145-11-03. Самое интересное мы обязательно опубликуем на нашем сайте.

Единый выпускной 2020 в Новосибирске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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