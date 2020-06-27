2020-06-27T11:56:53+03:00
Общество

Продление ограничительных мер в Новосибирске до 1 августа 2020 года: что не будет работать еще месяц

Рассказываем, что принесет сибирякам продление ограничительных мер в Новосибирске до 1 августа 2020 года
Анна ПАШАГИНА
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Вместе с режимом самоизоляции продлили и масочный режим.Вместе с режимом самоизоляции продлили и масочный режим.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Постановление о продлении ограничительных мер в Новосибирске до 1 августа 2020 года вступило в законную силу. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал распоряжение об это 26 июня.

Это значит, что фитнес-центры, торговые центры, аквапарк будут закрыты еще месяц. Массажные салоны и солярии так же будут запрещены для посещения.

— Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Новосибирской области, с 28.03.2020 по 01.08.2020 приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях),- говорится в постановлении, подписанным Андреем Травниковым. — В эту же категорию входят и санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках

Так же жителям Новосибирска и Новосибирской области следует соблюдать социальную дистанцию и масочный режим и отказаться помещать мероприятия с массовым скоплением людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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