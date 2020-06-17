Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 18 июня 2020 года: болезнь унесла жизни 62 сибиряков

Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 18 июня 2020 года таковы: с начала эпидемии в регионе заразились 4604 человек, среди них 309 детей. За прошедшие сутки COVID-19 был выявлен у 107 пациентов, регион занял 20-е место в общероссийском рейтинге распространения коронавируса.

УМЕРЛИ ДВОЕ ПАЦИЕНТОВ С COVID-19

Двое пожилых новосибирцев стали новыми жертвами коронавируса в Новосибирске. По информации оперативного штаба, за прошедшие сутки скончались 73-летний мужчина и 73-летняя женщина. Всего с начала вспышки от опасного заболевания умерли 62 человека.

111 ЧЕЛОВЕК ВЫЗДОРОВЕЛИ

Количество вылечившихся от коронавируса за сутки в Новосибирске вновь превысило число заболевших за день. Врачи выписали из больниц 111 пациентов. Теперь в регионе проживает 2 387 человек, которые переболели коронавирусом.

ЗАРАЗА ДОШЛА ДО БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА

О резком росте числа заболевших коронавирусом в Болотнинском районе рассказала исполняющая обязанности главы Елена Иванова. Она заявила о 14 подтвержденных заболевших и 50 пациентах с симптомами COVID-19. По словам чиновницы, болеют и сами врачи – в Болотнинской ЦРБ осталось немного специалистов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Здесь сибирская язва, Эбола и черная оспа!»: журналистам «КП» удалось попасть в секретный центр, где наши ученые изобретают вакцину от коронавируса

Наши корреспонденты впервые побывали на территории закрытого вирусологического центра «Вектор» в Новосибирске (подробнее).

Коронавирус, хантавирус, грипп: вирусолог объяснил, чем различаются болезни-убийцы

Верно ли, что еще в прошлом году россияне массово болели уханьской заразой? Чем COVID-19 отличается от гриппа? И правда ли, что Китай ждет новая напасть — хантавирус? (подробнее).

«Не такой уж он летучий и боится водки»: вирусолог объяснил, почему отступает коронавирус

Почему новый вирус не любит европейцев? Помогают ли маски? Можно ли бороться против заразы отбеливателем? Объясняет вирусолог Александр Чепурнов (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru