2020-06-17T21:47:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 18 июня 2020 года: болезнь унесла жизни 62 сибиряков

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 18 июня 2020 года
Никита МАНЬКО
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Масочный режим в Новосибирске продолжается.Масочный режим в Новосибирске продолжается.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 18 июня 2020 года таковы: с начала эпидемии в регионе заразились 4604 человек, среди них 309 детей. За прошедшие сутки COVID-19 был выявлен у 107 пациентов, регион занял 20-е место в общероссийском рейтинге распространения коронавируса.

УМЕРЛИ ДВОЕ ПАЦИЕНТОВ С COVID-19

Двое пожилых новосибирцев стали новыми жертвами коронавируса в Новосибирске. По информации оперативного штаба, за прошедшие сутки скончались 73-летний мужчина и 73-летняя женщина. Всего с начала вспышки от опасного заболевания умерли 62 человека.

111 ЧЕЛОВЕК ВЫЗДОРОВЕЛИ

Количество вылечившихся от коронавируса за сутки в Новосибирске вновь превысило число заболевших за день. Врачи выписали из больниц 111 пациентов. Теперь в регионе проживает 2 387 человек, которые переболели коронавирусом.

ЗАРАЗА ДОШЛА ДО БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА

О резком росте числа заболевших коронавирусом в Болотнинском районе рассказала исполняющая обязанности главы Елена Иванова. Она заявила о 14 подтвержденных заболевших и 50 пациентах с симптомами COVID-19. По словам чиновницы, болеют и сами врачи – в Болотнинской ЦРБ осталось немного специалистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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