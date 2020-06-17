В Новосибирской области от коронавируса умерли еще два человека: что о них известно
В среду, 15 июня, оперштаб регионального правительства сообщил о двух умерших от коронавируса пациентах. Это были 70-летняя женщина и 73-летний мужчина.
— С начала пандемии в Новосибирской области скончались всего 62 человека. На данный момент в реанимации находятся 49 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 9 пациентов, — рассказали в оперштабе.
За последние сутки в регионе выявили еще 107 заболевших пациентов. Но число выздоровевших больше — из больниц выписаны 111 человек.
Таким образом, всего в Новосибирской области коронавирус выявили у 4604 человек, включая 309 детей. 2387 пациентов выздоровели.
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ИСТОЧНИК KP.RU