В Новосибирской области за сутки коронавирусом заболели 107 человек

17 Июнь 2020 2020-06-17T07:38:10+03:00

За сутки вирус выявили коронавирус еще у 107 человек. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Об этом сообщили в оперштабе регионального правительства

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В среду, 17 июня, коронавирусную инфекцию обнаружили еще у 107 человек в Новосибирской области. При этом выписали из больниц 111 выздоровевших пациентов. Об этом сообщил оперштаб регионального правительства.

— Таким образом, всего в области выявлено 4604 случая заболевания COVID-19, из них — 309 детей. Всего выздоровели 2387 пациентов выздоровели. За последние сутки умерли еще два человека: женщина 70 лет и мужчина 73 лет, — рассказали в оперштабе.

Сейчас в реанимации находятся 49 человек. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 9 пациентов.

В детской больнице № 3 сейчас лежат 58 детей с подозрением на коронавирус, в том числе и те, у кого диагноз подтвердился. Кроме того, в Новосибирской области проводят все больше тестирований: на 17 июня сделано 160 987 тестов.

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ИСТОЧНИК KP.RU