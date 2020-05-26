Что изменится в Новосибирске с 1 июня 2020 года: президентские выплаты семьям и «несгораемая» помощь погорельцам

В области продолжает действовать режим самоизоляции, но сибиряков ждут некоторые новшества: в нашем материале вы найдете полный список того, что изменится в Новосибирске с 1 июня 2020 года .

ПРО КОРОНАВИРУС

С 12 мая в Новосибирской области ослаблен режим самоизоляции. Прежде всего, разрешено гулять по два человека, или можно направиться на прогулку всей семьей, если вы проживаете по одному адресу. Также разрешается занятие спортом и физкультурой на улице, но если участвуют не более 2 человек.

В нескольких регионах России ограничительные меры будут действовать до 1 июня 2020 года. Но в Новосибирской области режим самоизоляции продлевается до конца режима повышенной готовности в регионе, точную дату никто не называет. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обещал, что будут приниматься дополнительные решения о его прекращении. Как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области, новых указаний относительно правил самоизоляции не поступало.

На данный момент правительство региона и управление Роспотребнадзора по Новосибирской области согласуют план поэтапного снятия ограничений.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ СЕМЬЯМ

Жители Новосибирской области начнут получать три вида президентских выплат на детей. С 1 июня 2020 года в МФЦ и отделениях Пенсионного фонда РФ будут выдавать ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет, единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет и выплаты на детей в возрасте до 3 лет.

Прием заявлений на единовременную выплату 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет стартовал еще 12 мая, а деньги начнут выдавать с 1 июня. По данным минтруда региона, данная выплата распространяется на более 400 тысяч детей Новосибирской области, и на текущий момент поступило 1 474 заявления.

Второй вид выплат — ежемесячное пособие на детей в возрасте до 3 лет. Размер пособия составляет 5 тысяч рублей, их выдают в апреле, мае и июне.

Третья ежемесячная выплата дается на детей от 3 до 7 лет включительно. Как сообщили в правительстве Новосибирской области, ее размер составляет 6 018,5 руб. Заявление о назначении ежемесячной выплаты подается в центр социальной поддержки населения по месту жительства или месту пребывания родителя по предварительной записи.

ЗАПРЕТ НА ВЗЫСКАНИЕ ВЫПЛАТ С ПОГОРЕЛЬЦЕВ

Новосибирцы, пострадавшие в пожарах и других ЧС, не лишатся спасительных выплат из-за долгов. С 1 июня 2020 года вступают в силу поправки в законодательство об исполнительном производстве судебных приставов. Статья 101 «Закона об исполнительном производстве» теперь имеет расширенный список «несгораемых» выплат. Приставы не могут взыскать деньги:

1. С единовременной материальной помощи при ЧС;

2. С финансовой помощи при утрате в ЧС имущества первой необходимости;

3. С единовременного пособия членам семей погибших от ЧС;

4. С единовременного пособия гражданам, получившим при ЧС вред здоровью любой степени тяжести.

КОНТРОЛЬ ЗА БЕЗРАБОТНЫМИ

К началу эпидемии коронавируса в Новосибирской области уровень безработицы составлял 5,7%. Региональное правительство обещало поддержку безработным, например выплату единовременного пособия в максимальном размере - 12 130 рублей. При этом контроль за заявлениями, поданными в электронном виде, будет усилен.

С 1 июня 2020 года центры занятости населения запрашивают ряд сведений в ЕГР, ЗАГС и в МВД России. В ЗАГСах центры занятости будут запрашивать данные о регистрации рождения детей гражданина, заполнившего заявление в электронной форме. в МВД России будут проверять данные о прописке по месту жительства гражданина, заполнившего заявление в электронной форме, а также о действительности паспорта.

- В случае противоречия между запрашиваемыми сведениями и тем, что предоставил гражданин, наступает ответственность, вплоть до статьи УК РФ «О подделке документов»,- сообщил КП-Новосибирск юрист Контантин Зиновьев.

БЕЗОПАСНЫЙ ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Детские лагеря в Новосибирской области по-прежнему закрыты из-за коронавируса. Тем не менее эту отрасль также ждут законодательные перемены. Все делается на благо безопасности. Уже с 1 июня 2020 года фирмы, которые не включены в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, не могут принимать детей на отдых и лечение. При этом теперь индивидуальные предприниматели могут попасть в реестр детских лагерей и санаториев, в случае соблюдения требований к отдыху.

Закон предусматривает штраф за работу с детьми без лицензии от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей.

ГРАЖДАНСТВО РФ ЗА СЕЗОН

Соотечественники с гражданством стран СНГ смогут быстрее получить гражданство России. С 17 июня 2020 года совершенствуется процедура получения гражданства в упрощенном порядке — теперь срок рассмотрения заявлений сокращается с полугода до трех месяцев.

В случае необходимости уточнить отдельные факты, которые мешают стать гражданином РФ в упрощенном порядке, срок рассмотрения заявки на гражданство может быть продлен не более чем на три месяца.

ЗАЧЕТ ПО РУССКОМУ

Граждане Белоруссии и Украины, свободно говорящие на русском, при получении гражданства или разрешения на работу теперь могут сразу получить «зачет» в миграционной службе и стать носителями языка. С 17 июня 2020 года это не потребует собеседований. Получается, нашим славянским братьям будет немного легче, чем другим приезжим из стран ближнего зарубежья.

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