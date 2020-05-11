Продление режима самоизоляции в Новосибирске с 12 мая 2020 года: что изменится и до какого числа будет действовать
Губернатор Андрей Травников официально заявил: сибиряков ждет продление режима самоизоляции в Новосибирске с 12 мая 2020 года. И в этот раз конкретные сроки его уже не обозначил.
- Режим самоизоляции продлевается до конца режима повышенной готовности в регионе. Будут приниматься дополнительные решения о его прекращении, - заявил глава региона.
Правда, в этот раз для новосибирцев введены некоторые послабления. Прежде всего, разрешено гулять по два человека, или можно направиться на прогулку всей семьей, если вы проживаете по одному адресу.
- Также разрешается занятие спортом и физкультурой на улице, но если в них участвуют не более 2 человек, - подчеркнул глава региона.
Кроме того, можно поехать на кладбище. Однако есть важный момент: находиться в транспорте и общественных местах можно только в маске - масочный режим продолжает действовать.
И еще одна новость: в области с 12 мая начнут работать продуктовые рынки. Скоро они возобновят работу и в Новосибирске: решение об этом будет принято в ближайшее время.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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