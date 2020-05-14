«Мы полетим на чумном самолете»: застрявшие в Таиланде россияне готовятся провести больше суток в салоне Боинга

Власти объявили о вывозном рейсе из Таиланда 18 мая, рейс будет уникальным по длительности — больше суток! Сначала объявляли о двух самолетах для россиян, но потом объединили пассажиров, которые пожелали лететь. Некоторые с печальной иронией называют этот борт «воздушной маршруткой», «чумным кораблем». Во-первых, он, словно городская пассажирская ГАЗель, сделает целую череду остановок. Во-вторых, плотность пассажиров будет – как в переполненном автобусе и если есть хоть один с коронавирусом... Впрочем, туристы питают надежду: может этот «аттракцион», все-таки, заменят на отдельные рейсы?

Увидев этот маршрут, турист опешили.

- Сначала планировались два борта из Таиланда - на 15 мая и 18 мая. Туристы спокойненько на них зарегистрировались, почти все места были заняты. И в последний момент нам говорят, что объединяют два борта. Маршрут: Пхукет-Бангкок-Владивосток-Новосибирск-Москва. Например, мне, чтобы добраться до Новосибирска, нужно будет провести в самолете почти сутки, - рассказала КП-Новосибирск туристка Ольга и, кажется, тихонько чертыхнулась.

Путешественники не питают надежды на то, что из самолета позволят выходить. В транзитных городах остановки будут долгими, но вряд ли гостям из потенциально опасной страны разрешат пройтись хотя бы по зданиям аэропортов.

Прежде был случай, когда люди приехали в тайский аэропорт, а вывозной рейс отменили. Фото: соцсети.

- Нам нужно будет сидеть в ожидании в Бангкоке 3 часа, во Владивостоке 5 часов. Не выходя из самолета. Это какое-то издевательство. Мы же не летим бесплатно, платим по 400 евро. За свой собственный счет и таким странным маршрутом. Если б нам сказали, что через две-три недели будет дополнительный рейс, подождали бы его. Но мы не знаем, будут ли еще самолеты, поэтому вынуждены готовиться к этому, - переживает Ольга. – На борту будет много детей. Знаю, что есть беременные женщины, причем на больших сроках. Мы полетим на чумном самолете, почти уверена — заразимся…

Хуже всего – москвичам. Или даже другим жителям центральной России, которые полетят до столицы, чтобы потом добираться до своих городов. От Пхукета до первопрестольной самолет будет держать путь 31 час! И это – не плацкарт, где можно лечь.

Некоторые туристы не были в России с зимы. Фото: личный архив.

Туристам готовят вместительный борт, но даже в нем людей будет больше, чем в скромном российском селе. Судя по количеству пассажиров, заявлявшихся на два рейса и теперь попавших на один – около четырехсот человек. Будущие путники уже прозвали этот самолет «резиновым».

Еще полетят животные. Наша собеседница, например, возвращается в Россию с супругом, двумя детьми и собакой. За четвероногую любимицу Ольга переживает особенно.

- Если нам откажут в посадке собаки в салон, мы не полетим. Потому что отправить ее на сутки в багаж – это убить животное, - категорична девушка.

Собака еще не знает, какой «аттракцион» назначен для нее на 18 мая. Фото: личный архив.

Говорит, обычно в самолете позволяют провозить единовременно до двух питомцев. Но, вероятно, сейчас зверья, претендующего на свое место на борту, будет больше. И после раздольного Таиланда собакам и кошкам багажное отделение покажется преисподней. Впрочем, и людям в салоне будет не сладко.

- Мы просим разделить борта, чтобы один летел во Владивосток, другой – в Новосибирск, чтобы люди так не страдали, - очень надеется Ольга.

Из иллюминатора пассажиры увидят много Азии и большую часть России.

Она переживает и за здоровье. Окажись на борту больной человек – хоть с коронавирусом, хоть с другим ОРВИ – в такой плотности, да за столько времени легко заразит других пассажиров.

Новосибирский вирусолог Александр Чепурнов, к которому мы обратились за советом, похоже, впервые за месяцы пандемии растерялся с комментарием.

- Если у кого-то даже будет респиратор, то в нем столько времени не просидишь. И такой рейс, если людей, действительно, не будут выпускать, вреден не только с точки зрения инфекций, а, вообще, для здоровья, - сказал эксперт.

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