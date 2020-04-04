«Мы собачку не бросим!»: туристы, застрявшие в Таиланде, боятся, что по прилету в Россию их разлучат с щенком

За границей все еще есть граждане России. Большинство туристов давно дома, а многие уже вышли из карантина. Но кто-то лишь готовиться покинуть заморские берега. Массовое возвращение наших сограждан их других стран прекращено. Теперь власти будут формировать группы путешественников в списки. И уже по ним составлять графики возвращения.

Сейчас уже нельзя поехать в аэропорт и сказать: «Мне ближайший в Россию». Не получится купить билет и в онлайн-кассах. Теперь дверца на родину – это портал Госуслуг. Оставляешь заявку там и ждешь попадания в заветные списки.

Эта собака – не единственный питомец, которому предстоит полет в Россию. Фото: из личного архива Ирины КАЗАКОВОЙ.

В такой очереди на возвращение домой – семья из Барнаула. Супруги вместе с детьми улетели в Таиланд еще зимой, сняли дом. Тогда еще не было опасений, что границы перекроет новый вирус. А теперь туристы – заложники Пхукета. Уже готовы возвращаться, но самолет им пока не назначили. А еще всю семью беспокоит, как сложатся их первые дни в России. Путешественники знают, что прилетят в Новосибирск. В аэропорту «Толмачево» их встретят медики с силовиками и увезут в изоляцию — на две недели в санаторий, под карантин. И здесь грядут две проблемы: колбаса и собака.

- Я видела фотографии с обсервации, видела, чем там кормят. А я жареную колбасу есть не могу, - переживает предпринимательница Ирина Казаков (имя изменено по просьбе туристки), посмотревшая в интернете фотографии из карантина.

А вы оставили такую лохматую прелесть или взяли с собой в самолет? Фото: из личного архива Ирины КАЗАКОВОЙ.

Впрочем, «пытка колбасой» - меньшее из зол, которых опасаются туристы. Больше беспокоит судьба красавицы Джесси.

Собака – новогодний подарок дочери, еще щенок. Это пятнистое чудо принес Дед Мороз, и с тех пор четвероногая подруга неразлучна с семьей. Сейчас представительница породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель вместе с туристами нежится на тайском солнышке, и не знает, что ждет ее в России. Да и хозяева не знают. Их самих – в обсерватор, а собаку куда? Найти земляков, готовых взять Джесси на передержку – не проблема. Но позволяет ли бойцы Росгвардии, встречающие заграничные самолеты, передать питомца? Тем более, что сейчас из-за границы приходят новости, что животные все-таки могут заболеть коронавирусом.

Хозяева переживают, что их отправят на обсервацию, а собачку к ним не пустят. Фото: из личного архива Ирины КАЗАКОВОЙ.

- Джесси всего пять месяцев. Когда летели на Пхукет, она была в переноске в салоне. А как можно везти ее обратно, и что будет потом – неизвестно. Хорошо, нас поместят на обсервацию, а ее куда? Мы собачку не бросим, - поделилась переживаниями Ирина с КП-Новосибирск. – И есть много тех, кто завел животных здесь, собирается забрать в Россию. Но непонятно как это сделать!

Щенок — был подарком на Новый год, к нему сейчас привязана вся семья. Фото: из личного архива Ирины КАЗАКОВОЙ.

Чтобы узнать о возможной судьбе собаки, редакция КП-Новосибирск обратилась в областной Минздрав. Руководитель пресс-службы ведомства Светлана Шуваева пояснила, что министерство такие вопросы не решает, и порекомендовала обратиться в Роспотребнадзор.

Дозвониться до официального представителя областного управления Роспотребнадзора редакции пока не удалось. Но КП-Новосибирск готовит редакционной запрос в ведомство, чтобы, все-таки, получить ответ.

Будет ли место в самолете для малышки Джесси — тоже пока не ясно. Фото: из личного архива Ирины КАЗАКОВОЙ.

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