Мэр сибирского городка попросил прощение в стихах за отмену «Бессмертного полка»

Кольцово — наукоград, на который сейчас смотрит вся страна. Ведь именно здесь находится вирусологический центр «Вектор», где ученые уже в июне испытают вакцину портив Covid-19. Мэр наукограда Николай Красников следит за всеми новостями, очень переживает за наших испытателей и вообще за судьбу человечества. Николай Григорьевич давно пишет стихи, посвящал их в том числе подвигу ученых, а в этот раз написал строчки о Победе и Бессмертном полке, который, к сожалению, из-за вируса пройдет по «виртуальным улицам». «Комсомолка» публикует эти стихи:

И снова май с ершистою травою

И с зеленью оттаявших берез…

Опять мы все опалены войною,

И вновь бежит мурашками мороз

От песен тех, что пели Вы когда-то,

И тех, что запечалились без Вас…

О подвигах Советского Солдата,

Что землю нашу от фашизма спас.

Спасибо Вам, встававшим в рост под пули

Неудержимо «яростных атак»,

За то, что не пустили, и свернули

Врага смертельный свастиковый флаг.

Спасибо Вам за стойкость и отвагу

На Вашей безымянной высоте

Под Курском и Москвой, Берлином, Прагой

На суше, в небесах и на воде,

И у станков, на пашне, у мартенов…

Везде, где наша «закалялась сталь»,

Чтоб кровь Победы забурлила в венах

И погнала победный ветер в даль.

Спасибо и за то, что Вы сумели

Поднять, отстроить заново страну…

За то, что дети в космос полетели

И с песнями пахали целину.

Спасибо Вам от правнуков и внуков

За неба миром дышащий простор,

За жизни пульс, несущий в каждом стуке

Один на всех и вечный договор:

Не забывать цену большой Победы

И через сто, и через триста лет…

… Спасибо Вам, наши Отцы и Деды,

За жизни нашей бесконечный свет!

…И простите, что «Бессмертный полк»

Чуть отложен… Но он будет, будет!..

Он ведь наш святой и вечный долг,

Как салют беззалповых орудий…

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