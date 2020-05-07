Мэр сибирского городка попросил прощение в стихах за отмену «Бессмертного полка»
Кольцово — наукоград, на который сейчас смотрит вся страна. Ведь именно здесь находится вирусологический центр «Вектор», где ученые уже в июне испытают вакцину портив Covid-19. Мэр наукограда Николай Красников следит за всеми новостями, очень переживает за наших испытателей и вообще за судьбу человечества. Николай Григорьевич давно пишет стихи, посвящал их в том числе подвигу ученых, а в этот раз написал строчки о Победе и Бессмертном полке, который, к сожалению, из-за вируса пройдет по «виртуальным улицам». «Комсомолка» публикует эти стихи:
И снова май с ершистою травою
И с зеленью оттаявших берез…
Опять мы все опалены войною,
И вновь бежит мурашками мороз
От песен тех, что пели Вы когда-то,
И тех, что запечалились без Вас…
О подвигах Советского Солдата,
Что землю нашу от фашизма спас.
Спасибо Вам, встававшим в рост под пули
Неудержимо «яростных атак»,
За то, что не пустили, и свернули
Врага смертельный свастиковый флаг.
Спасибо Вам за стойкость и отвагу
На Вашей безымянной высоте
Под Курском и Москвой, Берлином, Прагой
На суше, в небесах и на воде,
И у станков, на пашне, у мартенов…
Везде, где наша «закалялась сталь»,
Чтоб кровь Победы забурлила в венах
И погнала победный ветер в даль.
Спасибо и за то, что Вы сумели
Поднять, отстроить заново страну…
За то, что дети в космос полетели
И с песнями пахали целину.
Спасибо Вам от правнуков и внуков
За неба миром дышащий простор,
За жизни пульс, несущий в каждом стуке
Один на всех и вечный договор:
Не забывать цену большой Победы
И через сто, и через триста лет…
… Спасибо Вам, наши Отцы и Деды,
За жизни нашей бесконечный свет!
…И простите, что «Бессмертный полк»
Чуть отложен… Но он будет, будет!..
Он ведь наш святой и вечный долг,
Как салют беззалповых орудий…
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