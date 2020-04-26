«Соню снимали в конференц-зале гостиницы. Педагог плакала, когда она пела»: мама изолированной суперфиналистки «Голос. Дети» рассказала о закулисье финала

Такого еще никогда не было в истории проекта «Голос. Дети» во всем мире: вместо участницы на сцене – монитор, вместо зрительного зала – только операторы. Именно так выступала 12-летняя школьница Софья Туманова. Девочке пришлось петь дистанционно, из специально оборудованной студии, но даже в таких условиях она пела так, что сумела растрогать и наставников, и зрителей. Результат – второе место и сотни откликов в соцсетях.

- Огромное спасибо всем за поддержку, - поблагодарила всех на своей страничке Софья. - Я читаю все Ваши сообщения, и мне становится тепло на душе. Я очень счастлива тому, что сейчас происходит со мной. У нас почётное и заслуженное второе место. Хочу выразить искреннюю благодарность Валерию и Константину Шотаевичу, спасибо за Ваш огромнейший вклад в нашу команду, репетиции, невероятный опыт и бесценное время, которое Вы вложили в нас.

Соня благодарна своему наставнику - Валерию Меладзе. Фото: личный архив.

Корреспонденты КП-Новосибирск связались с мамой Сони и ее педагогом по вокалу – Ольгой Николаевой: они рассказали, как девочка готовилась к самому выступлению и как проходили съемки.

«НЕДОМОГАНИЕ И ТЕМПЕРАТУРА БЫЛИ ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ»

Софья вместе со своей мамой и маленькой сестренкой уехала в Москву почти за месяц до финала: переживали, что из-за вспышки коронавируса выезд из Новосибирска могут закрыть. Жилье Софье и ее родным предоставили организаторы проекта.

- Подготовка проходила только онлайн, - рассказала КП-Новосибирск Ольга Николаева, педагог Софьи по вокалу. - Я занималась с Софьей в режиме скайп-уроков. Но, в общем, мы все успели до ее отъезда. Софья была готова. В этот раз, конечно, детям было сложнее в период карантина. Они находились в изоляции, все проходило удаленно.

Соня прриехала в Москву с маленькой сестренкой и мамой. Фото: личный архив.

Софья со всем отлично справлялась, но за три дня до финала девочка почувствовала себя плохо:

- У дочки появилась небольшая температура: держалась она один день. Мы сразу же сообщили дирекции проекта, что Соня простыла, - рассказала КП-Новосибирск Анастасия, мама девочки.

- Думаю, это нервный стресс, потому что на следующий день уже все было хорошо, - добавляет педагог Ольга Николаева.

И мама, и педагог стараются обходить тему коронавируса, подчеркивая: «температура была всего один день». Но прямо, что Соня не больна им, никто не заявляет.

Софья Туманова. Птиченька . Голос.Дети-7. Финал. Фрагмент выпуска от 24.04.2020.

«Я ПЛАКАЛА, КОГДА ОНА ПЕЛА»

В этой ситуации Первый канал принял меры предосторожности: решили, что Соня будет выступать дистанционно.

- Эфир был из конференц-зала гостиницы, где мы живем: его специально оборудовали для съемок, - рассказала КП-Новосибирск Анастасия, мама Сони. – Конечно, мы очень переживали, что дочка была не на сцене, но Соня собралась!

Волновалась за Софью и ее педагог:

- Помогала Софье морально, поддерживала, настраивала. Пришлось непросто, буквально накануне объявили о том, что она поет удаленно. Конечно, ребенок мечтал о другом, но выбора не было. И она достойно прошла это испытание.

Маленкая сестренка и мама были главными болельщиками Сони. Фото: личный архив.

Своим выступлением Софья растрогала всех зрителей, и ее педагог не была исключением:

- Я плакала, когда она пела, а пела она великолепно. Я горжусь ее выступлением, это настоящий бриллиант, прикоснуться к такому таланту, это счастье для меня.Она справилась, и нам взрослым стоило бы поучиться у этой сильной духом девочки, - говорит Ольга Николаева.

Пока Софья находится в Москве, но совсем скоро она вернется в Новосибирск и увидится со своими родными и педагом.

Софья Туманова. Колыбельная и Стороною дождь . Голос.Дети-7. Финал. Фрагмент выпуска от 24.04.2020.

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