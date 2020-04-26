«Как будто кот на груди сидит» - россияне c коронавирусом рассказали, как чувствуют болезнь

Коронавирус может подстерегать человека в любом месте. Кто-то заболел в турпоездке, кто-то заразился от соседей, а кто-то рисковал собой на работе. О том, как это происходит и что чувствует человек, пациенты рассказали «Комсомольской правде».

ПОБОЧКА У СПОРТСМЕНА: «ВЫЗДОРОВЕЛ, НО НЕ КОВБОЙ»

Петр Тюшкевич из Санкт-Петербурга по определению должен быть обладателем стального иммунитета. Все-таки, профессиональный спортсмен, чемпион мира по кайтсерфингу 2009 года - это спортивное катание на доске, когда тебя несет вперед воздушный змей.

Петр Тюшкевич сдал плазму для больных коронавирусом после того, как сам перенес инфекцию. Фото: instagram.com/petertyushkevich

Петра выписали после выздоровления, но, все же, он чувствует себя не идеально.

- Кашель прошел, общее состояние стабильное, но не ковбой. Любые активные действия, будь то долгая прогулка, легкое занятие аэробным видом спорта, сразу сопровождается сильной слабостью и заболевшим горлом на следующий день. Очень странно, но у многих заболевших, после физических нагрузок начинает сильно болеть горло, - рассказал КП-Санкт-Петербург спортсмен.

По его словам, у многих других выздоровевших неожиданно начинается сильная тахикардия или пропадает чувство вкуса.

«ОКНО ОТКРЫВАЕШЬ – НОРМАЛЬНО СЕБЯ ЧУВСТВУЕШЬ»

Дмитрий – фельдшер из «инфекционной» бригады скорой из Новосибирска, его отправляли к самым пациентам с симптомами ОРВИ. Тем, кто возвращался в марте из-за границы.

Фельдшер скорой помощи выезжал к пациентам с подозрением на коронавирус и заразился сам. Фото: личный архив.

- Из оснащения у нас был одноразовый халат хирургический, одноразовая обычная маска, очки, перчатки. Респиратора не было. Так я свозил в инфекционную больницу человек двадцать. И только у одной пациентки официально подтвердился диагноз. Приехала из Таиланда. По возрасту входила в группу риска, - рассказал КП-Новосибирск фельдшер. - Выяснилось что у нее — положительный тест. Я был дома, мне заведующая позвонила, все объяснила. Сделали тест и увезли с моей девушкой в инфекционную больницу.

Средства защиты у скорой помощи – как «слону дробина». Фельдшер, зараженный COVID-19, дал интервью Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

Фельдшер чувствует себя хорошо. Если бы не тест, может, и не понял бы, что болен.

- Только один день, или два было немного тяжеловато дышать. Такое ощущение, как будто ты лежишь, а кот сидит на груди. Окно открываешь, и нормально себя чувствуешь, - описал он.

«Я БЫЛА КАК ПОД НАРКОТИКАМИ»

60-летнюю жительницу Санкт-Петербурга Ирину Прокофьеву врачи вытащили с того света, она попала в больницу с пневмонией. В тот же день взяли анализ на коронавирус, и диагноз подтвердился. Больную отправили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. В медикаментозном сне она пролежала десять суток.

Ирину Прокофьеву врачи буквально вытащили с того света. Фото: личный архив.

- Это были десять дней ада, - рассказала Прокофьева. - Я была как под тяжелыми наркотиками, без связного сознания, в кошмарах и мучениях. Мне снилось, что я даже умерла. А потом меня разбудили и стали доставать трубки из трахеи. И какое же это было счастье – сделать свой первый вдох! Нетяжело дышать – это счастье.

По словам врачей, угрозы жизни Ирины уже нет. Семья счастлива.

«СЛЕГКА ПОКРАСНЕЛО ГОРЛО»

Семья – супруги и дочь - возвращались после отдыха в Киров. 11 марта выехали поездом «Москва - Новый Уренгой».

Рядом была женщина, которая возвращалась из Германии. Лишь через два дня стало известной, что у нее уже был коронавирус… Судя по всему, от нее и получили инфекцию кировчане.

- Когда нам сказали, что у нас коронавирус, мы очень удивились, - рассказала КП-Киров женщина. - Страха не было, именно удивление. Сначала положительный результат был только у ребенка. Уже позднее, в инфекционной больнице, коронавирусную инфекцию обнаружили и у меня.

По словам кировчанки, симптомы заболевания проявились и у мамы, и у дочки не сразу. Да и дали о себе знать в легкой форме.

- У дочери слегка покраснело горло, - рассказала женщина. - У меня появилась температура, но не высокая. В обычной жизни я бы не придала этому значения, решив, что это простая ОРВИ.

Стойким к инфекции оказался глава семейства. Но теперь и супруга с дочкой выздоровели.

«Нам повезло, у нас был запас времени» - ученый объяснил, почему в России пациентов с коронавирусом меньше, чем в европейских странах. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

«МИЛАЯ, Я НИКУДА НЕ ХОЖУ, ГДЕ Я МОГЛА ПОДЦЕПИТЬ?»

88-летняя пенсионерка из Челябинска Надежда Константиновна Варфоломеева лежит в палате интенсивной терапии, на кислороде. Сама не понимает, как могла заразиться коронавирусом. На самоизоляции она давно – из-за больных ног не выходит из дома. Дочка приносить ей продукты и только так бабушка могла подцепить инфекцию.

88-летнюю Надежду Варфломееву вытащили с того света. Фото: Валентина ВАГАНОВА.

— Милая, я никуда не хожу с сентября: у меня ноги больные. Где я могла подцепить? Живу одна, меня дочка навещает. Она тоже заболела, в «восьмерке» (медгородок на ул. Горького) лежит. У нее пневмония. О коронавирусе мы знали, береглись. А все ж заболела я. Попала в больницу уже с высокой температурой. За полтора дня ее сбили. Но я кардиологическая — ишемия, стенокардия.

Бабушка идет на поправку и ждет уже выписки домой, очень переживает, как там ее растения: «А то у меня цветочки все посохли», - говорит Надежда Константиновна.

«НОЧЬЮ СТАЛО МОРОЗИТЬ, ПЛОХО СПАЛ»

Мужчина приехал в Москву из Краснодарского края на заработки, устроился охранником московской инфекционной больницы – Коммунарки. Его поставили охранять помещение между «чистой» и «грязной» зонами – там медики, приходя на работу, надевают маски, очки и специальные защитные костюмы.

- Всех охранников обязали так же одеваться, как и медикам – в полной экипировке. Но через несколько дней охранникам оставили только защиту дыхательных путей. А потом качественные респираторы сменили на обычные медицинские маски, - рассказал КП-Краснодар охранник, который вскоре почувствовал слабость.- У меня сначала жутко болела голова. Помню, что еле отстоял свою смену. Ночью стало морозить, плохо спал.

Положительный тест на коронавирус пришел через два дня. На карантин тогда отправили всю службу безопасности Коммунарки. В течение нескольких дней из 22 человек охранников с заразой слегли четверо.

Теперь Петров уже поправился, его выписал. Деньги ему выплатили в полном объеме, учитывая больничный.

БОНУС: ДОБРОЕ ДЕЛО

Заболевший коронавирусом бизнесмен передал пенсионерам и многодетным грузовик продуктов

Этот бизнесмен из Бурятии болен телом, но душой – точно здоров! Из больницы следит за новостями и… исправляет их своими поступками. Сначала о «выходках» Вадима Бредния рассказали власти Бурятии:

- На свои деньги он закупил 120 тысяч одноразовых масок для тех, кто не успел их приобрести!

Заболевший коронавирусом бизнесмен из Бурятии передал пенсионерам и многодетным 5,5 тонн продуктов. Фото: личный архив Вадима Бредния.

Их раздали многодетным и старикам. Потом – другая история. В добровольческой организации «ДоброДом» закончились продуктовые наборы для пенсионеров и семей с детьми. Их закупали на деньги, что выделил республиканский бюджет, но тысяча пакетов разлетелась быстро. Один из кураторов проекта Чингис Болотов бросил клич о помощи на своей страничке в Инстаграм. Бизнесмен с коронавирусом снова – тут как тут.

- В комментарии к моему посту он был краток, - рассказал КП-Иркутск Чингис Болотов. – Написал: «Мы вам поможем!». Я со спокойной душой лег спать. А утром встал и уже собирался писать ему в ответ, чтобы узнать, когда ждать помощи, но он меня опередил и не словом, а делом! В 11 утра к нашему складу подъехал грузовик с 5,5 тоннами продуктов от Вадима Бредния!

Это тысяча социальных пакетов. Их, конечно, уже раздали всем нуждающимся. Но главное, по словам Чингиса, благодаря такой акции, помогать волонтерам стали и другие.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/774656" frameborder="0"></iframe> Бизнесмен из Бурятии, заболевший коронавирусом раздал 5,5 тонн продуктов нуждающимся.Видео: Чингис Болотов

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