«Ломается голос, теряешь вкус, а соседи тебя ненавидят»: пациенты с коронавирусом рассказали свою историю болезни

Где и как россияне получают самую опасную инфекцию современности? Что чувствуют? И чего боятся больше всего? Мы поговорили с жителями разных городов России и узнали, как коронавирус изменил их жизнь.

«Я ЗАРАЗИЛ ВСЮ СЕМЬЮ»

Вахтовик из Новосибирской области легко переболел коронавирусом, тяжелее оказалась травля земляков. Тельман с женой и двумя детьми-школьниками живет в Карасуке – маленьком городке на границе с Казахстаном. 1 марта вместе с другом они поехали на заработки в Москву – строили мост. Но через месяц начальство досрочно отправило работяг по домам – обратно в село.

В больнице в одной палате оказалась вся семья. Фото: предоставлено героями публикации.

- Нам сказали: «Коронавирус, все заканчиваем. С вами рассчитаемся, билеты вам купим». Действительно, купили на поезд, на автобусе привезли на вокзал, там уже все – в масках, - рассказывает КП-Новосибирск 55-летний вахтовик. – Когда приехал на поезде в Карасук: ни полицейских, ни скорой, никого не было на перроне. Сел в такси и добрался домой. Потом уже через несколько дней участковый врач стал приходить, как к приезжему. Я даже не знал, что нельзя было из дома выходить.

«Я просто испугалась» - жительница Карасука объяснила, почему сдали нервы во время «обороны» дома. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Мазок, говорит Тельман, взяли не скоро, а результат объявили аж через две недели: положительный. Где заразился? На стройке? В поезде? Тельман не знает. Сначала его увезли в районную больницу, а скоро доставили в палату и всю семью: у жены и сына – COVID-19, а дочь привезли, потому что оставить все равно не с кем. Рисковать ей, вроде нечем - все равно все это время жила с больными родителями.

- Выходит, я всю семью заразил, - говорит мужчина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/774280" frameborder="0"></iframe> Жена коронавирусного больного пообещала сжечь дом и детей, отказавшись госпитализироваться.

Ни температуры, ни кашля, ни даже першения в горле ни у кого нет. Но есть обида. Как только вахтовик попал в больницу, на семью ополчились земляки: ведь Тельман первые дни выходил из дома.

- Соседи нас оскорбляли, материли, унижали. Потом стало еще хуже: детям в соцсетях стали писать всякую гадость, - рассказывает жена Тельмана, которая устроила скандал, когда семью приехали забирать врачи. – Правду говорят, что друг познается в беде…

«ВКЛЮЧИЛ ТЕЛЕФОН, А ТАМ - SMS: «У МЕНЯ КОРОНАВИРУС, ЛЕЖУ В БСМП!»

Житель Красноярска две недели отдыхал в тувинском селе Ырбан. Уже, возвращаясь домой, узнал, что может быть зараженным.

- Две недели я провел без связи (в селе не ловят телефоны). На обратном пути (в Красноярск) включил мобильный, и мне SMS-ка от моего начальника. Он написал: «У меня коронавирус, лежу в БСМП!». Я конечно опешил, - рассказал КП-Красноярск мужчина.

Оказалось, с начальником он был в командировке: с 16 по 21 марта ездили в Москву, жили в гостинице.

- По городу не гуляли, в метро не спускались. На работу ходили пешком, там всего 5 минут ходьбы. В офисе нас каждое утро проверяли, измеряли температуру, - не понимает, где именно мог подхватить инфекцию мужчина.

Как раз после командировки красноярец отправился на отдых в Ырбан. Сам бы он (если бы не SMS начальника) даже не понял, что болен. Говорит «лишь температура немного поднялась». Но тест оказался положительным. И не только у него, теперь - еще у семи человек из глухого поселка, выходит, заразил он их…

«ЖДАЛА РЕБЕНКА И ПЛАКАЛА, КАЗАЛОСЬ, ЧТО ЭТО – ОШИБКА»

Ульяна Лескевич из Майкопа воспитывает с мужем малыша, которому два года. В прошлом году снова забеременела. Учитывая такое положение, ни в какие Европы ездить и не думала. Однако на отдых все же отправились - в Абхазию. В Россию семья вернулась 27 марта, первый тест оказался отрицательным, а повторный показал коронавирус.

- Я плакала, потому что очень переживала – как так? Я на последних сроках беременности, вдруг чего? Мне вообще казалось, что это какая-то ошибка – я не чувствовала себя заболевшей. До сих пор не могу понять, где могла заразиться. Подозреваю, что где-то в магазинах, - поделилась с КП-Кубань Ульяна.

Роды у девушки проходили в инфекционной больнице в окружении врачей в защитных костюмах. Фото: личный архив.

Сначала беременная чувствовала себя отлично, но потом все-таки инфекция дала о себе знать… Заложило нос, стало першить горло, стала приподниматься температура. В придачу ко всему ребенок не захотел ждать своего срока, схватки начались на месяц раньше.

Врачи встречали малыша в полной «боевой» экипировке – в защитных костюмах и респираторах. Все прошло успешно, и мальчик появился на свет здоровым – это уже подтвердили анализы. Теперь и мама поправилась – их выписали домой.

«Я ПЕРЕСТАЛА ЧУВСТВОВАТЬ ВКУС ЕДЫ, ЭТО УЖАСНО»

Алена Мадюжина пять лет назад переехала из Самары в Москву. Этой весной в столице и подхватила злополучный COVID-19.

- Скорее всего, это внутренние контакты: где-то в магазине, в транспорте. 9 апреля у меня поднялась температура до 38 и выше. Я вообще не привыкла обращаться к врачам и в этот раз не собиралась, но настояла мама, - рассказала Алена КП-Самара.

Алена сохраняет бодрость духа несмотря на неприятный диагноз. Фото: www.instagram.com/m_m_alena/

Среди симптомов у нее проявился такой, к которому девушка была совсем не готова.

- Я полностью перестала чувствовать вкус. Когда ты теряешь вкус, у тебя нет желания ничего есть, все это ужасно пресно и странно, - делится она.

А вот вкус к жизни Алена определенно сохранила. Раз уже столкнулась с болезнью, то почему бы не рассказать о ней другим? На карантине девушка стала вести дневник: о своих мыслях и ощущениях рассказывает в Instagram.

ПРОМЕНЯЛ АППЕНДИЦИТ НА COVID

Константин Киселев из Сыктывкара попал в больницу с подозрением на аппендицит. Боль оказалась обманчивой, это был гастрит. Он мог уже поехать домой, но вдруг больницу закрыли на карантин. Многие пациенты шумели: «Когда нас отпустят?». Константин тоже рвался из палаты, его отпустили домой, но тест на коронавирус оказался положительным.

Третий анализ на коронавирус у Константина оказался положительным. Фото: личный архив.

- Сказали, что проверять будут приходить полицейские. Состояние здоровья будет контролировать терапевт из нашей поликлиники. Выходить из дома нельзя, посещения тоже ограничены. Подписал документ, что согласен, - рассказал КП-Коми Константин.

Судя по всему, коронавирус он подхватил в больнице. Но больным себя не ощущает: говорит, что чувствует себя хорошо, никаких симптомов.

«СЛОМАЛСЯ ГОЛОС, ЖЕСТЬ, КОНЕЧНО, НО ТЕРПЛЮ»

Семейная пара из Пермского края вернулась в родной город Верещагино 15 марта. Отдыхали в Объединенных Арабских Эмиратах. Или там, или в аэропорту подхватили инфекцию.

- В этот же день мы ушли на домашний карантин. Три дня у жены по несколько часов держалась небольшая температура - 37 градусов. У меня «сломался» голос, постоянная температура 37,5 - 38 градусов, - рассказал КП-Пермь о симптомах Дмитрий.

Сначала на вирус проверили супругу, и опасения подтвердились. Следом в больницу с таким же диагнозом отправился сам Дмитрий. Мужа и жену положили в отдельные боксы. Даже между собой они смогли общаться только по телефону.

- Жесть, конечно, но терплю и жду, когда вирус погибнет в моем организме. Из бокса никуда не выпускают, чувствую себя львом в клетке: лежу, хожу, два раза в день делаю зарядку, стараюсь днем не спать, чтобы ночью не мучила бессонница, - поделился пермяк во время лечения.

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