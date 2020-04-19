«Хвасталась отпуском в «Инстаграме»: соседи засудили гламурную блогершу за нарушение двухнедельного карантина

Жители новосибирского жилмассива Матрешкин Двор заставили соседку заплатить за нарушение медицинского карантина. О том, что местная дива прилетела из Таиланда, соседи узнали из ее же соцсетей. Отпускницу просили посидеть дома, но она лишь отмахивалась от советов и делала новые фото. Тогда жители многоэтажки обратились в полицию и сдали неблагонадежную соседку. Суд назначил большой штраф. Как развивался конфликт в спальном районе Новосибирска, выяснял корреспондент КП-Новосибирск.

НА НЕЕ БЫЛИ ПОДПИСАНЫ ПОЛЖИЛМАССИВА

Все началось около трех недель назад - женщина прилетела из отпуска в Таиланде, это случилось как раз перед закрытием границ. Как сообщила КП-Новосибирск участница соседского чата, после прибытия домой отпускница не стала соблюдать двухнедельную самоизоляцию, а сразу пошла гулять и общаться со всеми подряд.

- Обсуждения в Сети начались с самого отъезда этой мадам за границу. Соседку знает весь Матрешкин Двор - яркая личность, и внешность у нее вызывающая - всегда выглядит гламурно, даже чересчур. Многие местные жители подписаны на ее «Инстаграм», так что видели ее фотки с пляжей Таиланда. В комментариях соседи писали: мол, какого фига ты вообще туда поперлась, - рассказала КП-Новосибирск местная активистка, попросившая соблюсти ее анонимность.

Сибирячка-нарушительница живет с дочерью, но в отпуск летала одна. Вернулась в Новосибирск 28 марта, к тому времени в Таиланде уже началась вспышка коронавируса. По данным ВОЗ, количество заболевших росло на 100 и более человек в день.

- По приезде в Новосибирск женщина подписала бумагу о двухнедельном карантине, но в тот же день пошла гулять во двор. Стала здороваться с соседями, с кем-то обниматься - и так продолжалось несколько дней, - продолжает активистка.

Со временем информация о нарушении карантина расползлась по всем дворам. Люди стали шарахаться от загорелой отпускницы, обходили ее за два метра. Сообщение об опасной даме цитировали во всех соседских чатах. Люди писали: «В районе есть нарушительница карантина, которая может быть переносчиком коронавируса». Соседи начали буквально следить за жизнью этой дамы. Откуда-то узнали, что она сдала первый тест, который оказался отрицательным.

- Матрешкин Двор - не очень большой жилмассив, почти все знают друг друга в лицо. Вот соседи и подали заявление в полицию на нарушительницу карантина. И правильно сделали! Мы хотим избежать страшных последствий, поскольку среди жителей большой процент стариков и детей, - объяснила действия соседей наша собеседница.

После этого блогерша удалила раскрученную страницу в «Инстаграме», чтобы хоть как-то понизить градус интереса к своей персоне. Но соседей уже было не остановить - они предоставили полиции фотографии, скриншоты и запись видео, как женщина спокойно передвигается по массиву и общается с людьми.

- При этом нарушительница карантина была в маске, но все понимали, что для них это слабая защита от заражения, - обрисовывает ситуацию местная жительница.

НЕ ПОМОГ ДАЖЕ ЮРИСТ

Полиция возбудила административное дело, его оперативно рассмотрел Кировский районный суд. Нарушительница карантина заявила, что соседи наговаривают, а затем потребовала отложить заседание. Сибирячка наняла юриста, который заявил о фальсификации предоставленной соседями видеозаписи, ведь если человек в маске - невозможно достоверно опознать его. Однако попытка оправдаться провалилась.

- Заявления защитника о фальсификации видеозаписи судом оценено как необоснованное. Данные действия гражданки квалифицированы по ч. 2 ст. 6.3 КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих» и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей, - прокомментировали в Кировском районном суде.

Но на этом злоключения женщины не закончились. С момента ее прилета из Таиланда прошло уже три недели, однако соседи невзлюбили нарушительницу, поэтому она превратилась из местной знаменитости в настоящего изгоя.

- Прошло три недели, но я не знаю, болела она коронавирусом или нет. По нашей информации, у жителей Матрешкиного Двора есть несколько положительных тестов на коронавирус. Люди переносят его в легкой форме и лечатся в инфекционной больнице или уже находятся дома, - сообщила КП-Новосибирск местная жительница. - Я не уверена, что ее теста там нет, поскольку давно ее не видела. Подтвердить или опровергнуть информацию о заболевших в Матрешкином Дворе корреспонденту КП-Новосибирск пока не удалось.

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