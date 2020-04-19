Это не чудо: ученые разработали ткань, которая очищается сама

В Институте катализа СО РАН сообщили о разработке, которая может помочь сейчас медикам, стоящим на передовой в борьбе за жизни и здоровье людей с диагнозом COVID-19. В основе ее лежит особенная ткань, из которой предлагается шить одежду для врачей. Она обладает уникальным свойством, очищается сама, без стирки только за счет попадания на нее света или слабого ультрафиолета. После смены врач не будет выкидывать свой халат, его не нужно будет вымачивать в хлорке, достаточно будет просто повесить одежду под источник света, и все. Как это работает, нам рассказал доктор химических наук, ученый секретарь Института катализа СО РАН Денис Козлов.

НУЖЕН СВЕТ И ДИОКСИД ТИТАНА

В основе нового свойства ткани лежит явление фотокатализа. Это явление не ново, оно стало широко известно еще с 80-годов прошлого века. Японский ученый Акира Фуджишима научился с помощью фотокатализаторов разделять воду на водород и кислород. Именно это открытие продолжения не получило, но стало известно, что с помощью тех же фотокатализаторов можно эффективно окислять находящиеся в воздухе летучие примеси, в том числе бактерии и вирусы. Вот эта сильная дезинфицирующая способность фотокатализаторов и получила дальнейшее практическое применение. Сейчас на основе этого открытия делают очистители воздуха, в Японии делают краску, которой покрывают поверхности домов и даже машин. Но ткани с таким же свойством до наших ученых пока никто не делала.

Что же такое фотокатализатор? В основе фотокатализатора используется диоксид титана, это природный минерал, используемый повсеместно в качестве белого пигмента. Но фотокаталитически активный диоксид – это более сложная структура, раствор с ним готовится в лабораториях Института катализа. В этом коллоидном растворе плавают мельчайшие частички диоксида титана, им и покрывается ткань, которая берется за основу. Ткань после обработки стирают, высушивают, но на волокнах все равно остаются частички, обладающие фотокаталитической активностью. Они и придают материи практически чудесное свойство.

Фотокаталитические самоочищающиеся материалы на основе тканей.

Сама по себе ткань, правда, не очистится, для этого нужно еще одно условие – свет.

- Необходимо облучение, подойдет солнечный свет, лампы, которые есть в соляриях. Такой свет для реакции необходим, - рассказывает Денис Козлов. – Мы предполагаем, что после окончания смены медицинский работник поместит одежду в комнату с облучателями, где произойдет ее очистка. В процессе работы, человек также не сидит на месте, он ходит, на ткань попадает солнечный свет, свет ламп, и в течение дня также происходит самоочистка.

В результате снижается риск распространения вируса и внутри больницы, ведь, ткань хоть немного но очищается и в течение всего дня.

ОТ ХАЛАТА ДО ШТОРКИ

Эту ткань можно стирать, из нее можно шить одежду, она не марает другую одежду на человеке – эти свойства ученые уже проверили, как и эффективность самоочистки. По результатам исследования при облучении одежды в течение трех часов, эффективность составила 99%. Во время опытов ученые помещали ткань в бокс, где включены лампы, как в солярии.

Сейчас в Институте катализа завершены фундаментальные исследования, в опытах использовались отдельные кусочки тканей размером до одного метра. Чтобы вывести проект на производственные мощности, нужны инвесторы, которые заинтересуются разработкой.

Старший научный сотрудник Дмитрий Селищев (слева) и заведующий лабораторией фото- и электрокатализа, ученый секретарь Института катализа СО РАН Денис Козлов (справа).

К слову, фотокатализатор наши ученые научились наносить на разные виды материи: хлопок, акрил, синтетические и полусинтетические ткани. В общем, была бы поставлена задача – химики помогут ее реализовать.

В целом же у этой идеи множество интересных возможностей. Например, если делать шторы из фотокаталитической ткани, то они станут настоящим фильтром и очистителем воздуха в помещении. Ведь они занимают большую площадь в комнате, все, что на них будет оседать, с помощью дневного света будет разлагаться до безвредных компонентов воздуха – воды и углекислого газа. В военной сфере, для пошива формы тоже такое свойство ткани будет полезно. Но тут уже дело фантазии, главное, чтобы разработку заметили и предложили ей жизнь.

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