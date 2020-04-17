Человек с коронавирусом сбежал с карантина, чтобы торговать на рынке шашлыком.

Коронавирус открыл новую локацию - Карасукский район. Это глубинка Новосибирской области, рядом - граница Казахстана. Теперь и там есть человек с COVID-19. А возможно - и не один.

Пресс-секретарь областного минздрава Светлана Шуваева сказала КП-Новосибирск, что у нее нет сведений о случае в Карасуке.

- У меня нет такой информации. Сегодня - 12 человек, зараженного из Карасука нет. Я получаю сводку раз в сутки, человека из Карасука там не было, - ответила она на телефонный звонок.

Однако факт заражения подтвердил глава района Александр Гофман.

- В нашем районе официально подтвержден первый случай заражения коронавирусом, - объявил он на официальном сайте районной администрации.

Мужчина, которому уже поставили диагноз, - изолирован. Чиновники говорят, что его поместили в местную больницу. Однако есть сведения, что он попытался держать оборону против медиков и правоохранителей. Официальных подтверждений пока нет, но местные рассказывают, что мужчина прибыл из Москвы, сделал тест. А когда тот показал COVID-19 и за больным приехали экстренные службы, заперся дома.

Зараженный коронавирусом торговал шашлыком на рынке. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

По мессенджерам разлетелось голосовое сообщение о мужчине с диагнозом.

- Этот человек ездил в Москву. По приезде из Москвы две недели должен был находиться дома на самоизоляции, - говорит неизвестный. - Мотивация была такова, что он съездил - деньги потратил. Ему пришлось идти на рынок торговать мясом. Шашлыком. Торговал две недели. После того как пришла положительная проба на коронавирус, он просто закрылся дома.

Неизвестно, кто автор этих слов, но отсидеться зараженному все-таки не удалось - его забрали. Если информация о нарушении карантина подтвердится, больному грозят суд и штраф. А пока глава района настаивает, чтобы жители сидели дома.

- Призываю ограничить посещение гражданами мест захоронения, кроме случаев погребения умершего. Отложите посещение храмов и участие в религиозных массовых обрядах, церемониях различных конфессий с большим количеством людей. Максимально снизьте число посещений магазинов и общественных мест, - обратился к населению Александр Гофман.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/773816" frameborder="0"></iframe> Человек с коронавирусом сбежал с карантина, чтобы торговать на рынке шашлыком.

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