«Меня в чем только ни обвинили»: перевозчика из Новосибирска заставили бесплатно раздать пассажирам полтысячи масок

В Новосибирске перевозчик ИП Кожанов попытался заставить пассажиров садиться в маршрутки в масках. Без них, сказал, в салон пускать не будет.

- Где же купишь сейчас эти маски? - задавали вопрос люди.

- У наших водителей, - отвечал Анатолий Кожанов.

И цену называл, кстати, ниже, чем в муниципальной аптеке: 30 рублей за штуку. Маски продавались в маршрутках № 19 и 72 и в автобусах № 203 и 399. Корреспонденты КП-Новосибирск решили узнать, как народ воспринял такое ноу-хау. Но оказалось, что торговлю предприниматель экстренно свернул, а товар пришлось раздавать бесплатно.

- Мы пытались это внедрить в общественном транспорте, чтобы люди входили только в масках, не заражали друг друга. Ведь кто-нибудь кашлянет, чихнет или возьмется за поручень и заразит других. Мы закупили около 500 штук масок на 15 тысяч рублей в исправительной колонии № 9 - там их пошили. Цену для пассажиров сделал нормальную. Но оказалось, что по закону мы торговать не имеем права. Закон есть закон, хотя в такой ситуации можно было бы и выйти за его рамки. В общем, пришлось все, что закупили, раздать бесплатно, как гуманитарную помощь. Не обдумали этот вопрос сразу, - рассказал КП-Новосибирск Анатолий Кожанов.

Маски доставались в первую очередь пенсионерам. Фото: предоставлено Анатолием КОЖАНОВЫМ.

Раздавали защиту прежде всего пенсионерам и тем, кто входил в салон без маски. Собеседник «КП» говорит, все, что он купил полнедели назад, разлетелось почти полностью в первый же день. К слову, идея понравилась не всем: многим не понравилось, что предприниматель сначала просил за маски денег.

- Когда я дал объявление о том, что продаю в маршрутках и автобусах маски, меня в чем только не обвинили, в том числе и в коррупции! Но я, как предприниматель и как человек, не понимаю, почему во все общественные места заставляют ходить в масках, а в общественном транспорте это учредить нельзя. Я деньги не кую - хотел только соблюсти безопасность, - уверяет Кожанов.

Масок уже почти нет - в некоторых маршрутках еще можно взять бесплатно 10 - 15 штук. Партия заканчивается.

- Закупать еще будете? - спрашиваем.

Кожанов признается:

- Нет, платить из своего кармана очень дорого. А мне даже не хватает денег, чтобы автобусы полностью заправить. Субсидий нет, только самоокупаемость, - говорит перевозчик, добавляя, что надеется на сознательность пассажиров и что они поберегут и себя, и окружающих и все-таки в транспорт будут заходить с полузакрытым лицом.

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