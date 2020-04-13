2020-04-13T20:36:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 14 апреля 2020 года составило 46 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Новосибирске на 14 апреля 2020 года
Никита МАНЬКО
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Врачи оказывают заболевшим сибирякам всю необходимую помощь.Врачи оказывают заболевшим сибирякам всю необходимую помощь.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 14 апреля 2020 года выросло до 46 человек. За сутки тесты выявили сразу восемь новых заболевших В Новосибирске 102 человека были госпитализированы в инфекционную больницу №1. По данным оперативного штаба, 36 пациентов имеют подтвержденный диагноз «коронавирус» и проходят лечение в изолированных боксах. Двое заболевших находятся в тяжелом состоянии, один из них подключен к аппарату ИВЛ. Количество выписанных из больницы осталось прежним — это 10 человек, которые вылечились от коронавируса. В детской больнице №3 находятся 23 ребенка с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет. Еще 1636 человек находятся дома под медицинским наблюдением. Для 9169 жителей Новосибирской области двухнедельный карантин завершен.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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