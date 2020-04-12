Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 13 апреля 2020 года: очереди из скорых у инфекционной больницы, 30 тысяч штрафа за поход в магазин

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 13 апреля 2020 года таковы: опасная болезнь подтвердилась уже у 38 человек. Причем диагноз 10 сибирякам поставили за минувшие сутки.

Десятым заболевшим оказался дальнобойщик, который следовал из Москвы: в Новосибирске он почувствовал себя плохо и обратился к врачам. Его доставили в инфекционную больницу в тяжелом состоянии.

ОЧЕРЕДЬ ИЗ СКОРЫХ

Пациентка инфекционной больницы №1 рассказала, какая нагрузка легла сейчас на плечи врачей. Женщина попала в больницу с ОРВИ и почти час провела в очереди в очереди для теста на коронавирус.

- Первый раз видела у приемного покоя очередь из скорых, это выглядит очень жутко. У врача, который меня принимала были такие уставшие глаза. Нагрузка уже сейчас на них просто неимоверная, — рассказала сибирячка Татьяна.

«Нам повезло, у нас был запас времени» - ученый объяснил, почему в России пациентов с коронавирусом меньше, чем в европейских странах. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

ХЛЕБ ЗА 30 ТЫСЯЧ

Семейная пара новосибирцев отдохнула в Таиланде, а по прилету попала под домашний карантин. Мама одного из супругов попросила купить ей хлеба, и в нарушение рекомендаций они поехали в магазин. Уже по дороге за хлебом им позвонили из полиции и вернули пару домой. За самовольный выход из карантина муж и жена получили штрафы по 15 тысяч рублей.

КАК НЕ ПОЛУЧИТЬ ШТРАФ

Полиция Новосибирска строго наказывает нарушителей режима самоизоляции, даже если они не попадали под карантин. Уже несколько новосибирцев получили штрафы в тысячу рублей за прогулку в парке. Почетный адвокат России Леонид Ольшанский объяснил, как избежать штрафа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/769077" frameborder="0"></iframe> 5 движений от коронавируса.Алена МАРТЫНОВА

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