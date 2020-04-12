2020-04-12T22:51:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 13 апреля 2020 года: очереди из скорых у инфекционной больницы, 30 тысяч штрафа за поход в магазин

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 13 апреля 2020 года
Никита МАНЬКО
Поделиться:
Медики и эпидемиологи борются с опасной болезнью.Медики и эпидемиологи борются с опасной болезнью.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 13 апреля 2020 года таковы: опасная болезнь подтвердилась уже у 38 человек. Причем диагноз 10 сибирякам поставили за минувшие сутки.

Десятым заболевшим оказался дальнобойщик, который следовал из Москвы: в Новосибирске он почувствовал себя плохо и обратился к врачам. Его доставили в инфекционную больницу в тяжелом состоянии.

ОЧЕРЕДЬ ИЗ СКОРЫХ

Пациентка инфекционной больницы №1 рассказала, какая нагрузка легла сейчас на плечи врачей. Женщина попала в больницу с ОРВИ и почти час провела в очереди в очереди для теста на коронавирус.

- Первый раз видела у приемного покоя очередь из скорых, это выглядит очень жутко. У врача, который меня принимала были такие уставшие глаза. Нагрузка уже сейчас на них просто неимоверная, — рассказала сибирячка Татьяна.

«Нам повезло, у нас был запас времени» - ученый объяснил, почему в России пациентов с коронавирусом меньше, чем в европейских странах. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

00:00
00:00

ХЛЕБ ЗА 30 ТЫСЯЧ

Семейная пара новосибирцев отдохнула в Таиланде, а по прилету попала под домашний карантин. Мама одного из супругов попросила купить ей хлеба, и в нарушение рекомендаций они поехали в магазин. Уже по дороге за хлебом им позвонили из полиции и вернули пару домой. За самовольный выход из карантина муж и жена получили штрафы по 15 тысяч рублей.

КАК НЕ ПОЛУЧИТЬ ШТРАФ

Полиция Новосибирска строго наказывает нарушителей режима самоизоляции, даже если они не попадали под карантин. Уже несколько новосибирцев получили штрафы в тысячу рублей за прогулку в парке. Почетный адвокат России Леонид Ольшанский объяснил, как избежать штрафа.

5 движений от коронавируса.Алена МАРТЫНОВА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Здесь сибирская язва, Эбола и черная оспа!»: журналистам «КП» удалось попасть в секретный центр, где наши ученые изобретают вакцину от коронавируса

Наши корреспонденты впервые побывали на территории закрытого вирусологического центра «Вектор» в Новосибирске (подробнее).

Вирусолог Сергей Нетесов о пике заболеваемости коронавирусом: «Чем теплее, тем жизнь вируса короче»

Молекулярный биолог, завлабораторией биотехнологии и вирусологии НГУ, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН считает, что весеннее тепло может ударить по вирусу, но пик заболеваемости коронавирусом – еще впереди (подробнее).

Коронавирус, хантавирус, грипп: вирусолог объяснил, чем различаются болезни-убийцы

Верно ли, что еще в прошлом году россияне массово болели уханьской заразой? Чем COVID-19 отличается от гриппа? И правда ли, что Китай ждет новая напасть — хантавирус? (подробнее).

Убьет ли весна «китайскую чуму»: вирусолог ответил на 10 главных вопросов о коронавирусе

Новой болезни уже два месяца. А до сих пор эта зараза окружена фейками, слухами и догадками. Профессор вирусологии объясняет, что мы знаем о болезни доподлинно (подробнее).

«Не такой уж он летучий и боится водки»: вирусолог объяснил, почему отступает коронавирус

Почему новый вирус не любит европейцев? Помогают ли маски? Можно ли бороться против заразы отбеливателем? Объясняет вирусолог Александр Чепурнов (подробнее).

Лекарства от коронавируса: они действительно помогают?

00:00

00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Закроют на сутки в «Векторе», заставят вести дневники»: что ждет добровольцев во время испытания вакцины от коронавируса
Уже отобраны 60 человек, которых привьют первыми: среди них — разработчик вакцины. Как за ними будут наблюдать и какие есть риски — в нашем материале
Мыло против антисептика: что надежнее для мытья рук во время пандемии коронавируса
Врачи напоминают: один из самых эффективных способов профилактики COVID-19 – тщательное и частое мытье рук, чтобы предотвратить занос инфекции на слизистые оболочки. Но чем и как мыть правильно?
Новые случаи заражения коронавирусом в Московской области на 12 апреля 2020: 278 человек заболели за сутки
В Подмосковье готовятся к усилению карантинных мер и вводу пропускного режима. Опубликованы данные о новых случаях заражения коронавирусом в Московской области на 12 апреля 2020 года
Оперативный штаб о москвичах, не соблюдающих изоляцию: Возвращаясь домой, вы можете представлять угрозу для тех, с кем проживаете
Только за один день 10 апреля в столице 3,5 млн. человек покидали дом более чем на 6 часов. Это удалось определить с помощью сотовых операторов
«Закроют на сутки в «Векторе», заставят вести дневники»: что ждет добровольцев во время испытания вакцины от коронавируса
Уже отобраны 60 человек, которых привьют первыми: среди них — разработчик вакцины. Как за ними будут наблюдать и какие есть риски — в нашем материале
Новости 24
Как встречать Пасху дома во время коронавируса: советы батюшки
Батюшка объяснил, крестят ли ребенка во время вспышки коронавируса
«Я стал кашлять, поднялась температура»: Александр Васильев оказался в Коммунарке с подозрением на коронавирус
«Татьяна общается»: директор Булановой рассказал о состоянии певицы, госпитализированной с подозрением на инсульт
«Первый раз видела очередь из скорых. Это жутко»: сибирячка рассказала, что творится в инфекционной больнице
А как же самоизоляция? В Вербное воскресенье новосибирцы пришли в храмы
В Новосибирске отец и сын скрутили вора, который ограбил пенсионерку
Сходили за хлебушком на 30 тысяч: супругов из Новосибирска оштрафовали за нарушение самоизоляции
Бабушка украла айфон, пока стояла в очереди за справкой о несудимости
«Один из заболевших – дальнобойщик, он в тяжелом состоянии»: стало известно еще о 10 заразившихся коронавирусом в Новосибирске
Аллергия во время самоизоляции в Новосибирске: в минздраве объяснили, что делать больным
Поиски 8-летнего мальчика с самокатом, пропавшего в Новосибирске, завершены
Ушел погулять и не вернулся: в Новосибирске пропал 8-летний мальчик с самокатом
Юрист объяснил, как вести себя во время режима самоизоляции, чтобы не получить штраф
Александр Мясников о коронавирусе: «Российское здравоохранение подготовлено лучше немецкого»
Куклы прошлого века, самовар как у Николая II и монгольские маски: что продают на блошином рынке в Новосибирске
Военные показали, как строится медцентр для больных коронавирусом в Новосибирске
Вирусолог Сергей Нетесов: «Количество заболевших коронавирусом будет только увеличиваться»
«Продали за 50 рублей»: сибиряк пожаловался, что в аптеках повышают цены на маски
Запретят ли весеннюю охоту в Новосибирске во время самоизоляции: правительство сделало официальный комментарий
Какие предприятия и сферы услуг откроются в Новосибирске с 12 апреля 2020 года
Идем на ноготочки: в Новосибирске снова начинают работать салоны красоты
«Огонь подходит близко к селам»: под Новосибирском начались пожары из-за пала травы
«Прокатил заправщика на капоте»: полиция Новосибирска разыскивает водителей, ворующих бензин
«Тело нашли пожарные»: 20-летний парень погиб в загоревшемся общежитии