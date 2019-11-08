«Сделали бы вход по билетам...»: соцсети обсуждают историю с девочкой, обиженной на чаепитии

Люди поддерживают разные стороны школьного конфликта, произошедшего в Новосибирске. Напомним, 8-летняя девочка рассказала родителям, что ее демонстративно отсадили в уголок и не дали стаканчик для сока. Потому что мама не сдала деньги на чаепитие. И в соцсетях большинство все-таки жалеют ребенка.

Анна:

- Я работаю директором кафе, у нас часто проводят выпускные вечера после четвертого класса. В этом году была ситуация. Пришли дети и родители, столы уже накрыты… Но родители одного мальчика деньги не сдавали. Представительница родительского комитета, занимавшаяся организацией мероприятия, попросила поставить для мальчика прибор - сказала, что сама заплатит. Мы все накрыли, подали ребенку горячее. Денег, естественно, с организатора не взяли. Все довольны, у всех хорошее впечатление от праздника. Обычно после подобных мероприятий столько еды остается, которую потом заказчик забирает, что можно накормить не одного человека…

Галина:

- Может, в то время, когда собирали деньги на чаепитие, у этой семьи не было возможности сдать? А чтобы не лишать ребенка праздника, мать отправила со своим угощением. Не надо было так поступать с ребенком - нужно было сделать вид, что не заметили, ребенок ведь не виноват. А учитель виноват в том, что допустил унижение ребенка.

Юлия:

- Девочку очень жалко. Настолько бесчеловечно поступили люди, которые сами воспитывают детей этого же возраста. Таких девочек по стране немалое количество… Надо, чтобы резонанс дошел до всех подобных мам родительского комитета, класса, школы. Но как тогда не допустить несдачи денег специально?..

Аноним:

- А мамаша раньше сдавала деньги или присылала дочку есть бесплатно? Может, просто у родителей одноклассников терпение лопнуло?

Линочка:

- Если скидываются, то скидываются все. Виноваты родители девочки, и больше никто. С чего вдруг другие родители должны этой девочке конфеты покупать?

Татьяна:

- Ребенок такое не выдумает. Зачем ему это нужно? А что касается сбора денег, то ситуации всякие бывают. Я думаю, чеки тут ни при чем. Скорее всего, роль сыграло незавидное материальное положение, но кому хочется в этом признаваться? В любом случае, пожалеть для ребенка конфету - это низко!

Баба Уля:

- А мы решили, что на чаепитие дети принесут угощения и напитки с собой. Прекрасно все прошло. Все дети сыты и довольны, еще и учителям осталось разных вкусняшек.

Михаил:

- Можно сделать куда проще - продавать билеты на такие чаепития. На мероприятие пускать только по билетам. Продажу прекращать за два дня или день до мероприятия.

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