2019-10-09T19:14:07+03:00
Происшествия

Новый поворот в деле о стрельбе на рынке: пострадавший от Тамерлана сбежал из больницы

Редакция КП-Новосибирск выяснила, с чего началось восстание мигрантов против вымогателей
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Драка началась после того, как «тамерлановцы» избили узбека, и тот попал в больницу. Фото: соцсети.Драка началась после того, как «тамерлановцы» избили узбека, и тот попал в больницу. Фото: соцсети.
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Название сибирского мегаполиса постепенно может стать синонимом Кущевки. Новосибирск прославился на всю страну громкой историей про рэкет и крышевание бандитов. Систематические вымогательства вскрылись 7 октября. На улице Малыгина случилась война между компанией «Тамерланом» и работниками продуктовой торговли.

- Здесь вооруженная группировка Тамерлана несколько лет людей давит, грабит! После последнего грабежа, издевательства люди пришли, заявление написали в полицию. Еще четыре дня не прошло, Тамерлан приходит на автостоянку на Малыгина и пятнадцать автоматчиков стреляют работящих, - видео с таким заявлением разлетелось по сети.

Во время потасовки сожгли иномарку. Фото: соцсети.

Во время потасовки сожгли иномарку. Фото: соцсети.

Местные говорят, что Тамерланом называют одного из лидеров компании, который на самом деле – Рашид. И что фактически он сам, как и все предприятие – вымогатели. Дань собирают с доставки продуктов в окрестности Хилокского рынка. Одноименный ТЦ, по словам его представителя, защищен от преступников, а вот территории поблизости стали эпицентром городского криминала.

По сведениям КП-Новосибирск, криминальным налогом облагается доставка продукции для розничной продажи.

«Группировка требовала мзду с работников рынка» - разбираем причины массовой драки в Новосибирске. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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- Это первомайские бандиты, которые через этот «Тамерлан» собирают деньги за «крышу», разрешают разногласия, как третейские судьи. Раньше просто с дальнобойщиков деньги брали, теперь – под видом услуги сопровождения, - поделился с порталом информированный источник.

«Третейским судьям» поступила жалоба на одного из местных арендаторов. Его уличили в непорядочных действиях.

Территория, на которую без денег, заплаченных «крыше», не попасть. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Территория, на которую без денег, заплаченных «крыше», не попасть.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Приезжают спортсмены и избивают предпринимателя. Он попадает в больницу, - подводит итог «суда» наш собеседник.

По словам источника, пострадавший – мигрант. Нападение на него и стало точкой кипения: через несколько дней земляки восстали против Тамерлана и его «войска». Бойцы приехали на «стрелку» с оружием, диаспора вооружилась дубинками и подручными средствами.

Работники рынка жалуются на рэкет. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Работники рынка жалуются на рэкет.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Стрельба была минут сорок. Потом «Инфинити» вылетела, она уже была вся раздолбанная, окна простреленные и двери. Они битами, палками эту машину били и подожгли ее, бензобак взорвался, - описала некоторые детали разборок местная работница Ольга.

Любопытная деталь: редакция КП-Новосибирск также получила анонимное письмо, в котором говорится, что «Тамерлану» покровительствуют конкуренты Хилокского рынка, а также в криминале замешаны люди во властных структурах.

После ЧП на рынке проверили всех мигрантов, 11 оказались нелегалами, их теперь ждет выдворение из России. Фото: Алена МАРТЫНОВА

После ЧП на рынке проверили всех мигрантов, 11 оказались нелегалами, их теперь ждет выдворение из России.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Еще один примечательный факт: иностранец, которого вымогатели избили на прошлой неделе, сбежал из больницы. Черепно-мозговая травма его не остановила.

В потасовке на Малыгинском рынке участвовали несколько десятков человек.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

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ИСТОЧНИК KP.RU

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