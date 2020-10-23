Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 24 октября 2020 года: 88 групп в детсадах отправили на карантин

Врачи пока не могут побороть болезнь. Фото: Минздрав НСО.

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 24 октября 2020 года тревожные: за минувшие сутки врачи выявили 175 новых инфицированных вирусом COVID-19 среди жителей Новосибирской области. По данным оперативного штаба, всего с начала вспышки в регионе зарегистрирован 15861 заболевший. Новосибирская область занимает 22-е место в общероссийском рейтинге заболеваемости коронавирусом.

Заболеваемость коронавирусом за сутки

ПОЧТИ ТЫСЯЧА ЗАБОЛЕВШИХ ДЕТЕЙ

За день врачи выявили 7 новых заболевших COVID-19 среди детей в Новосибирской области, всего с начала вспышки коронавирус подтвердился у 987 детей. Количество маленьких пациентов продолжает расти — сейчас в детскую больницу №3 госпитализированы 78 детей с подтвержденным диагнозом «коронавирус» и подозрением на опасную болезнь.

32-ЛЕТНЯЯ ЖЕРТВА КОРОНАВИРУСА

В Новосибирске скончались четверо пациентов инфекционных больниц, зараженных коронавирусом. По данным оперативного штаба, новыми жертвами опасного заболевания стали четверо мужчин в возрасте 32 года, 52 года, 67 лет и 78 лет. Общее количество жертв коронавируса составило 552 человека.

В отделениях реанимации больниц оказались 124 больных с COVID-19, еще 27 пациентов не могут самостоятельно дышать и подключены к аппаратам ИВЛ.

ДЕТСКИЕ САДЫ УХОДЯТ НА КАРАНТИН

В Новосибирске выросло количество групп в детских садах, отправленных на карантин из-за коронавируса. Всего 88 групп в 55 детских садах сидят по домам с родителями, уточнили в мэрии Новосибирска. При этом снизилось количество школьников на карантине, сейчас на «дистанционке» учатся 79 классов из 31 школы. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть напомнил, что власти продлили школьные каникулы до 8 ноября.

ДЕФИЦИТ АНТИБИОТИКОВ

Новосибирцы раскупили антибиотики в аптеках с осенней вспышкой коронавируса еще на прошлой неделе. Власти пообещали наладить поставки лекарств в регион, но сначала люди получат те виды пилюль, которые отпускаются по рецепту. Притом врачи говорят, что больным COVID-19 антибиотики не помогут — только если вместе с вирусом есть бактериальная инфекция.

ОБЩАГА ЗАКРЫТА ДЛЯ ГОСТЕЙ

НГУ закрыл общежития для посетителей из-за угрозы коронавируса. Начиная с 26 октября вахтеры не пропустят друга или родственника к студентам, только тех, кто проживает в студгородке. Ранее другие вузы Новосибирска — СИУ РАНХиГС при Президенте РФ и НГТУ перешли на дистанционный формат обучения либо сократили число посещений вуза к минимуму.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 175 человек

Количество пациентов в реанимации: 124 пациентов

Масочный режим: продлен до 31 октября и ужесточен. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах. В общественном транспорте проходят рейды: людей без масок штрафуют.

Театры: Работают, но не все. Просмотр спектаклей в масках, количество мест ограничено. Театр «Красный факел» с 12 октября закрылся на 2 недели из-за коронавируса у сотрудников.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 25% зрителей

Кинотеатры: открыты с 12 сентября, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Фитнес-центры: работают с 24 августа, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

Концерты, выставки: разрешены с 28 сентября при соблюдении количества зрителей и санитарных мер. Закрываются в 00:00.

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