В Новосибирске от коронавируса умерли 4 человека: самому молодому было 32 года

От коронавируса умерли еще 4 пациента инфекционного госпиталя. Фото: архив КП

В пятницу, 23 октября, стало известно, что за последние сутки от коронавируса умерли еще 4 пациента инфекционного госпиталя. Это сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 32 года, 52 года, 67 лет и 78 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 552 человека, — говорится в сообщении оперштаба.

Сейчас в реанимации находятся 124 человека, на ИВЛ — 27 пациентов.

За последние сутки инфекцию обнаружили у 175 человек, выздоровели 98 пациентов.

С начала вспышки коронавирусом заболел 15861 человек, в том числе 987 детей, выздоровел 13451 пациент.

Из-за вспышки коронавируса медики рекомендует новосибирцам в общественных местах быть в защитных масках, обрабатывать руки антисептиком и держать социальную дистанцию.

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