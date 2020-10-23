НГУ закрыл свои общежития для посторонних из-за коронавируса

Новосибирский государственный университет закроет свои общежития для посторонних. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Новосибирский государственный университет закроет свои общежития для посторонних. Теперь, начиная с понедельника 26 октября, в общежития не будут пускать тех, кто не проживает в студгородке.

— В связи с осложнением ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Новосибирской области и необходимостью принятия дополнительных санитарно-противоэпидемических мер по предотвращению инфекции в НГУ, необходимо приостановить допуск в общежития обучающихся, не проживающих там, — говорится в тексте официального распоряжения ректора НГУ Михаила Федорука, опубликованного на сайте вуза.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что некоторые вузы Новосибирска решили временно перейти на дистанционный формат обучения из-за ситуации с коронавирусом в регионе.

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