Мэр Новосибирска рассказал, когда в аптеках снова появятся антибиотики, раскупленные из-за коронавируса

Антибиотики, раскупленные в аптеках из-за коронавируса, появятся на следующей неделе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 23 октября, мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, когда в аптеках снова появятся антибиотики, раскупленные из-за коронавируса.

— Мы общаемся с российскими производителями и почтовыми поставщиками. Я обратился к губернатору. Знаю, что сейчас проводятся серьезные совещания с руководителями департаментов и нашей аптечной сети. На следующей неделе, надеюсь, напряжение с дефицитом мы снимем по основным запрашиваемым лекарствам. Эти препараты отпускаются строго по рецепту, поэтому запастись впрок не получится, — прокомментировал Анатолий Локоть.

Напомним, ажиотаж в аптеках начался неделю назад. Антибиотики раскупили из-за коронавируса. Причем, по словам медиков, больным коронавирусом они не нужны. Антибиотик врачи назначают только в том случае, если на коронавирусную инфекцию наложилась бактериальная. Медик Людмила Овчинникова рассказала КП-Новосибирск, как она вылечила у себя коронавирус без антибиотиков.

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