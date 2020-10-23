В Новосибирске коронавирусом заболели 175 человек за сутки

Коронавирусом за сутки заболели 175 человек. Фото: архив КП

В пятницу, 23 октября, стало известно, что за последние сутки коронавирусом заболели 175 человек, выздоровели 98 пациентов, умерли 4 человека. Среди них — 32-летний мужчина. Сейчас в реанимации находятся 124 человека, на ИВЛ — 27 пациентов.

Это сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— За последние сутки инфекцию обнаружили у 175 человек, выздоровели 98 пациентов. С начала вспышки коронавирусом заболел 15861 человек, в том числе 987 детей, выздоровел 13451 пациент, умерли 552 человека, — говорится в сообщении оперштаба.

Тем, кто планируется прививаться от коронавирусной инфекции, советуют поставить прививку от гриппа сейчас. Это связано с тем, что когда будет готова вакцина от ковида, никто не знает можно ли будет совмещать обе прививки. Поэтому эксперты рекомендуют сделать эти две инъекции в разное время.

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