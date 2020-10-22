«Хочешь быстрее? Плати»: мы попытались записаться на прививку от гриппа — что из этого вышло

В Новосибирске прививки от гриппа уже поставили больше 1 миллиона человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

Вспышка коронавируса, пришедшая осенью в Новосибирск, не отменяет и традиционных сезонных зараз. Корреспонденты КП-Новосибирск попытались выяснить, сколько стоит прививка от гриппа и получится ли это сделать бесплатно.

ШТАММЫ ПОМЕНЯЛИСЬ — И ПРЕПАРАТ ТОЖЕ

Начнем с того, что к этой осени, учитывая пандемию COVID-19, медики готовились особенно тщательно.

— Каждый год состав вакцины актуализируется в соответствии с тем, какие штаммы гриппа циркулируют. В этом году в трехвалентной вакцине поменялись все три штамма. У большинства людей нет иммунитета именно к этим штаммам, поэтому обязательно нужно привиться, — объясняет Татьяна Ивлева, главный специалист по вакцинопрофилактике в Новосибирске.

Важный момент: мену штаммов бояться не стоит. Это не значит, что грипп будет ораснее - по своему воздействию на организм они примерно одинаковы с теми штаммами болезни, которые привычны сибирякам.

В этом году в поликлиниках можно найти только вакцину отечественного производителя. В столицу Сибири завезли «Совигрипп», «Флю-М». В некоторых частных клиниках можно найти «Ультрикс», но это если повезет.

— На сегодняшний день в регионе грипп не зафиксирован. Бесплатно прививку можно поставить в поликлинике по месту жительства, — сообщили КП-Новосибирск в региональном минздраве. — На данный момент уже привито больше 1 миллиона человек.

Два варианта вакцин, которые есть в городе. Фото: Минздрав Новосибирской области

Врачи призывают обезопаситься от давно известных простудных заболеваний, ведь если заразиться гриппом и коронавирусом одновременно, последствия могут быть очень тяжелыми.

— Возможно наложение одной инфекции на другую. И как эти заболевания будут протекать совместно, никто пока достоверно не знает. Учитывая, что обе инфекции существенно подавляют иммунную систему, опасность для здоровья людей, которые могут переболеть обеими инфекциями — и COVID, и гриппом, достаточно высокая, — предостерегает Татьяна Ивлева.

Еще важный момент: совмещать вакцину от гриппа и коронавируса врачи не советуют.

— Вакцинация против коронавирусной инфекции предусматривает два введения с интервалом три недели, то есть режим дозирования и вакцинации не предполагает совмещения вакцин. Совмещаются вакцины или нет — должно быть прописано в инструкции. В исследованиях, которые проводились, этот вопрос не изучался. поэтому данных о возможности совмещения вакцинации от коронавируса с вакцинацией от гриппа нет. Тем, кто планирует прививаться от коронавирусной инфекции, логично сделать прививку от гриппа именно сейчас, — объясняет Татьяна Ивлева.

ХОЧЕШЬ БЫСТРЕЕ? ПЛАТИ

В теории все звучит гладко. Вакцина есть, люди приходят, много времени процедура не занимает. На самом деле все оказалось в два раза сложнее, чем кажется.

Корреспонденты КП-Новосибирск обзванивали поликлиники, чтобы узнать, есть ли запись на вакцинацию и как на нее можно попасть. Все попытки записаться с треском провалились. Из 30 поликлиник ответили только в двух. До остальных не дозвониться — вечно занято либо ставят в лист ожидания и дают индивидуальный номер. Наш — 69. На обзвон ушло как минимум три часа.

— Да, вакцина у нас есть, но какая — не знаю. Нужно в процедурном уточнить, как запишетесь, — сказала девушка из регистратуры в одной из поликлиник. — Но на неделю вперед уже все расписано.

В частных поликлиниках дела обстоят иначе. Записать на «спасительный» укол вас готовы прямо сейчас — на вечер. Только перед этим обязательно нужно пройти осмотр у терапевта.

— У нас два вида вакцин — «Ультрикс» и «Совигрипп». Импортных, к сожалению, нет, — резюмирует регистратор частной клиники.

К слову, обе вакцины подходят и для детей, и для взрослых: обе переносятся достаточно легко.

Получается, у сибиряков два варианта. Хотите бесплатно — вставайте в очередь в регистратуру и записывайтесь. Нужно быстрее? Придется платить. В среднем поставить прививку от гриппа в Новосибирске стоит от 900 до 1150 рублей — ценник зависит от вакцины.

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