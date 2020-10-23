В Новосибирске на карантин ушли 79 классов и 88 групп в детсадах

В Новосибирске на карантин закрыли 79 классов в 31 школе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске на карантин закрыли 79 классов в 31 школе, а также 88 групп в 55 детских садах. Всего в городе на больничном с разными заболеваниями находятся 699 детей школьного возраста. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— При этом в числе заболевших есть дети с разными диагнозами. Все это не только ковид, но и грипп, ОРВИ. Как раз в связи с сезонным обострением различных вирусных заболеваний, напомню, было решено продлить каникулы школьникам. На учебу дети выйдут позже обычного — 8 ноября, это касается всего региона, — сообщил мэр на часе прессы 23 октября.

Напомним, по последним данным областного оперштаба, в регионе зарегистрирован 15 861 случай коронавируса, 175 из них — за последние сутки. В числе заболевших 987 детей. С выздоровлением был выписан 13 451 человек. Скончались в Новосибирской области от ковида 552 человека. Всего в регионе было сделано 650 213 тестов на коронавирус.

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