Школьные каникулы в Новосибирске с 26 октября 2020 года: сколько продлятся

Школьникам продлили каникулы. Фото: архив КП

Стало известно, сколько продлятся школьные каникулы в Новосибирске с 26 октября 2020 года. Региональное правительство сообщило о новых ограничениях из-за угрозы распространения коронавируса.

— С 26 октября школьники уйдут на двухнедельные каникулы — до 9 ноября. В то же время первокурсники сузов, изучающие общеобразовательные предметы, с понедельника перейдут на дистанционное образование, — рассказали в правительстве.

Напомним, в регионе по-прежнему действует режим повышенной готовности. По данным оперштаба количество заболевших коронавирусом с каждым днем растет. Больницы снова перепрофилируют под инфекционные госпитали. Также три санатория готовят под обсерваторы, на тот случай если эпидобстановка ухудшится.

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