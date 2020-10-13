Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 14 октября 2020 года: более 200 классов отправили на карантин

В Новосибирской области 209 классов отправили на карантин, а 83 класса вернули за парты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 14 октября 2020 года. За прошедшие сутки в Новосибирской области выявлено 114 новых случаев заражения COVID-19. Всего с начала вспышки заболевания в регионе диагноз подтвердился у 14319 человек. Новосибирская область занимает 23-е место в общероссийском рейтинге заболеваемости коронавирусом.

Заболеваемость коронавирусом за сутки

КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ ЗАБОЛЕВШИЙ — РЕБЕНОК

За прошедшие сутки заболели коронавирусом 12 детей. Всего с начала вспышки заболевания в больницах лечился 891 маленький пациент. В детской больнице №3 сейчас находится 44 ребенка с подтвержденным диагнозом COVID-19 или с признаками опасного заболевания.

УМЕР 31-ЛЕТНИЙ ПАЦИЕНТ

В Новосибирской области еще пять пациентов за сутки скончались от коронавируса. По данным оперативного штаба, умер 31-летний мужчина — один из самых молодых пациентов среди жертв опасного заболевания. Скончались две женщины в возрасте 67 лет, а также 74-летняя и 79-летняя пациентки. Всего с момента вспышки инфекции в регионе умер 501 человек.

БОЛЕЕ 200 КЛАССОВ НА КАРАНТИНЕ

В Новосибирской области продолжают закрывать классы на карантин, за прошедшую неделю их количество выросло почти вдвое. По данным министерства образования Новосибирской области, всего на карантине находится 209 классов, на контроле находятся 276 человек, в том числе 170 учеников. В детских садах на карантин закрыто 27 групп — там выявлено 44 заболевших, в том числе 24 ребенка.

ПАЦИЕНТЫ ЖДУТ СУТКАМИ

Новосибирцы пожаловались на задержку визита врача на дом, некоторым пациентам пришлось ждать по 30 часов. Автор жалобы обратилась в поликлинику №27 ранним утром в понедельник, весь день ждала врача. В итоге врач пришел только вечером во вторник.

УДАЛЕНКА ВМЕСТО ПЕНСИИ

Жители Новосибирской области старше 65-лет попали в группу риска по заболеваемости коронавирусом. Власти Новосибирской области попросили работодателей перевести сотрудников пенсионного возраста на удаленный режим работы. Кроме того, в региональном правительстве напомнили об ужесточении проверок в сфере ЖКХ, транспорта, гостиниц, торговли и общепита.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 114 человек

Количество пациентов в реанимации:119 человек

Количество классов на карантине: 209 школьных классов, 27 групп в детских садах.

Масочный режим: продлен до конца октября. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, кинотеатры, но детские площадки закрыты. Вход только в маске.

Театры: Работают. Просмотр спектаклей в масках, количество мест ограничено.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 25% зрителей

Санатории: открыты с 1 сентября.

Кинотеатры: открыты с 12 сентября, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Рестораны: открыты залы заведений. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. За столик нельзя сажать больше четырех человек.

Фитнес-центры: работают с 24 августа, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

Концерты, выставки: разрешены с 28 сентября при соблюдении количества зрителей.

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