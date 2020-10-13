В Новосибирске от коронавируса скончались 5 пациентов: среди них 31-летний мужчина

Среди жертв коронавируса есть молодые люди. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В вторник, 13 октября, стало известно о том, что за последние сутки в Новосибирской области от коронавируса умерли еще 5 пациентов инфекционного госпиталя.

— Скончались еще пять пациентов: мужчина, ему был 31 год, две женщины в возрасте 67 лет, а также женщины в возрасте 74 года и 79 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 501 человек, — рассказали в оперативном штабе региона.

Сейчас в реанимации находятся 119 человек, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких 28 пациентов.

С начала эпидемии коронавирусом заболели 14 319 человек, в том числе инфицированы 891 ребенок. Выздоровели 12 603 пациента.

Напомним, днем ранее в Новосибирске от коронавируса умерла 25-летняя девушка.

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