Заразились еще 12 детей: в Новосибирске за сутки коронавирусом заболели 114 человек

Выздоровевших стало больше, чем в предыдущие дни, но по-прежнему много заболевших. Фото: Иван МАКЕЕВ

В вторник, 13 октября, в оперштабе Новосибирской области сообщили о еще 114 заболевших коронавирусом за сутки. Среди них — 12 детей. Также увеличилось число выздоровевших — за день их стало 95.

— С начала пандемии коронавирусом заболели всего 14 319 человек, из них — 891 ребенок. 12 603 пациента выписан с выздоровлением. Скончались всего 501 человек, — сообщили в оперативном штабе.

В отделениях реанимации находятся 119 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 28 пациентов.

Сейчас в детскую больницу №3 госпитализированы 44 ребенка: те, у кого коронавирус подозревают, и те, у кого диагноз подтвердился. В больницах Новосибирска также лежат 2 849 взрослых пациента.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 879 пациентов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru