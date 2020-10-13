Работодателей Новосибирской области просят перевести на удаленку людей старше 65 лет

Руководителям предприятий и организаций рекомендуют перевести на удаленную работу людей старше 65 лет. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новосибирской области руководителям предприятий и организаций рекомендуют перевести на удаленную работу людей старше 65 лет. Самим пожилым гражданам советуют снова вернуться к режиму домашней самоизоляции. Этот вопрос был поднят на заседании оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции, прошедшем в Правительстве региона 13 октября под председательством первого заместителя Губернатора Юрия Петухова.

На заседании были рассмотрены общие вопросы, касающиеся эпидемиологической ситуации в регионе. Руководители областных исполнительных органов власти отчитались о проделанной работе, касающейся контроля над ситуацией. Сейчас регулярно проводятся проверки и рейды по соблюдению требований режима повышенной готовности — речь идет о проверках сферы ЖКХ, транспорта, гостиниц, торговли и общественного питания. Люди, не соблюдающие правила, несут наказание, согласно закону.

О том, насколько система здравоохранения в Новосибирской области готова к текущей ситуации рассказал министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

— На сегодняшний день организована работа 31 инфекционного госпиталя в 3433 койки, из которых 30 на базе подведомственных медицинских организаций, 1 на базе Федерального государственного казенного учреждения «425 военный госпиталь» Министерства обороны РФ. Открыты 17 инфекционных изоляторов в 262 койки на базе центральных районных больниц для пациентов с легкой формой или бессимптомным течением COVID-19,которые не могут лечиться дома. Для приема пациентов с внебольничной пневмонией после исключения заболевания коронавируса выделено 779 коек на базе 31 государственной медицинской организации. В ближайшее время минздравом будут приняты решения о двухнедельной приостановке плановой диспансеризации и профилактических осмотров — освободившиеся специалисты также усилят работу первичного звена здравоохранения. Служба скорой медицинской помощи также усилена ординаторами и студентами-медиками старших курсов медуниверситета и медколледжей. Сформирован кадровый резерв более 100 человек, — сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области.

Также, несколько медучреждений в Новосибирской области снова вернулись к формату госпиталей для больных коронавирусом.

Напомним, в настоящее время в Новосибирской области зарегистрировано 14 319 случаев COVID-19, 114 из них — за минувшие сутки. Из числа заболевших — 891 ребенок. Выздоровели уже 12 603 человек, 95 из них — за прошедшие сутки. Скончался от коронавируса в регионе всего 501 человек. Сейчас в отделениях реанимации находятся 119 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 28 пациентов. Всего в регионе сделано 589 794 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 2 486 жителей региона

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