В Новосибирской области на карантин из-за коронавируса отправили 209 классов

Все больше школьников заболевает в регионе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области на карантин и дистанционное обучение перевели 209 классов из разных школ. Об этом сообщил на брифинге министр образования региона Сергей Федорчук.

— В связи с коронавирусом остаются на контроле 276 человек, из них 170 детей. 209 классов переведены на дистанционное обучение. В детских садах выявлено 44 заболевших, из них 24 ребенка, на карантин закрыты 27 групп. Также полностью приостановлена деятельность одного детского сада в Тогучинском районе и одной школы в Краснозерском районе, частично приостановлена деятельность 15 школ и 44 детских садов, — пояснил Сергей Федорчук.

Вместе с тем с карантина вышли 83 класса в 33 школах и 8 групп в 5 детских садах.

Каникулы у школьников не перенесли — дети пойдут отдыхать в конце октября.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru