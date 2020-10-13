Больше суток ожидания: врачи новосибирской поликлиники не успевают обходить всех больных с COVID-19 и ОРВИ

До поликлиники сейчас очень сложно дозвониться, поэтому многие приходят туда лично. Очередь в регистратуру начинается от входа. Народу столько, что соблюдение социальной дистанции - невозможно. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Больные с ОРВИ и коронавирусом, которые лечатся на дому, жалуются на долгое ожидание врача из поликлиники. Так, пациентка поликлиники №27 рассказала КП-Новосибирск, что не может дождаться доктора уже почти 30 часов.

— Я на больничном с подозрением на «ковид», сделала платно КТ, которое показало не очень хорошую картину. Вызвала врача на дом еще в 8 утра понедельника, — рассказала КП-Новосибирск девушка. — Ждала весь день, но в понедельник ко мне никто не пришел, вечером дозвонилась до поликлиники, там сказали, что врач не успел обойти всех пациентов, что мой вызов автоматически переносится на вторник. На всякий случай я позвонила в поликлинику и во вторник, смогла дозвониться только к обеду. Ответили, что мой вызов не зарегистрировали на сегодня. Я думаю: или забыли, или забили. И снова сколько ждать врача - непонятно. Это уже не первый раз, когда врач приходит только через 2 суток. При этом у меня уже закончился больничный, скажите, как его продлить, если врач к тебе не идет? Не самой же идти в поликлинику и всех заражать? Я уж молчу про свое состояние.

КП-Новосибирск отправила запрос в региональный минздрав с просьбой прокомментировать ситуацию.

Напомним, ранее пациенты уже жаловались на долгое ожидание врачей поликлиники №27. Тогда в региональном минздраве сначала отказались признавать эту информацию, затем сказали, что это единичный случай.

Недавно о проблемах в здравоохранении рассказали и сами медики. Фельдшер новосибирской скорой помощи Сергей Комлев написал в своем инстаграме, что горожанам с высокой температурой в последние дни приходится ждать скорую помощь больше суток. В подтверждение он опубликовал снимок табло из служебного компьютера, свидетельствующий, что время ожидания приезда бригады по инфекционным поводам доходит до 2431 минуты (более 40 часов).

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