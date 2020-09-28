«У врачей авралы»: в новосибирской поликлинике пациентов ставят в «лист ожидания»

Врачи не справляются с потоком пациентов. Фото: архив "КП" Фото: Андрей КОПАЛОВ

В понедельник, 28 сентября, сибирячка не смогла попасть на прием к терапевту в поликлинике № 27. Девушку поставили в лист ожидания. Все дело в том, что участковые терапевты не справляются с наплывом пациентов, рассказывает читательница УП-Новосибирск.

— В поликлиниках аврал — вызовов так много, что до единой регистратуры (124) не дозвониться. Я лично полчаса слушала их автоответчик. А в поликлиниках участковые не успевают обходить всех. То есть, врач не просто не пришел, а перенесли меня в лист ожидания, — рассказала читательница «КП-Новосибирск».

КП-Новосибирск отправил запрос в региональный минздрав, чтобы выяснить, из-за чего сложилась такая ситуация в больнице.

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