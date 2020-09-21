Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 22 сентября 2020 года: на карантин отправляют школы и детсады

Врачам пока не удается побороть заразу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 22 сентября 2020 года не радуют: за прошедшие сутки в регионе выявлено 55 новых заболевших COVID-19. По данным оперативного штаба, всего в регионе было выявлено 12526 случаев заболевания, в том числе 740 заболевших среди детей. Новосибирская область занимает 21 место в общероссийском рейтинге заболеваемости COVID-19.

БОЛЬШЕ 11 ТЫСЯЧ ИЗЛЕЧИВШИХСЯ

За прошедшие сутки врачи выписали из больниц 44 пациента, которые выздоровели от коронавируса. По данным оперативного штаба всего в Новосибирской области 11367 человек излечились от COVID-19 с начала вспышки заболевания.

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ COVID-19

Четверо новосибирцев скончались от коронавируса за прошедшие сутки. По данным оперативного штаба, умерли 71-летний мужчина и три женщины в возрасте 72-лет, 76 лет и 84 лет. Всего с начала вспышки коронавируса в регионе умерли 417 человек.

ЗАРАЗА ДОБРАЛАСЬ ДО ОПЕРНОГО

Главный режиссер НОВАТа Вячеслав Стародубцев заразился коронавирусом и попросил не тревожиться за его здоровье. Он рассказал, что болеет в легкой форме и находится под наблюдением врачей. Режиссер не попал на открытие сезона и поздравил коллектив с началом работы.

ПРИВЕЗЛИ ВАКЦИНУ

Хорошие новости: в Новосибирск привезли первую партию отечественного препарата «Гам-КОВИД-Вак». Раньше всех прививку сделают медикам, которые работают в зоне риска. Остальным придется подождать, пока вакцину доставят в больницу.

ДЕТСАДЫ И ШКОЛЫ ОТПРАВЛЯЮТ НА КАРАНТИН

Зараза не щадит и самых маленьких - все больше детсадов и школ отправляют на карантин:

-— Из-за коронавируса на контроле находится 43 образовательные организации — это пять детских садов, где выявлено пять заболевших детей, и 29 школ, где выявлены порядка 48 обучающихся, у которых подтвержден коронавирус. Еще в 9 школах есть 13 заболевших педагогов, — рассказал министр образования.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 55 человек

Масочный режим: продлен до 30 сентября. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Школы: Открыты с 1 сентября. Школы работают на очном обучении с элементами дистанционного преподавания.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, кинотеатры, но детские площадки закрыты.

Театры: Откроют с 19 сентября (НОВАТ), просмотр спектаклей в масках, количество мест ограничено.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 25% зрителей

Санатории: открыты с 1 сентября

Кинотеатры: откроются с 12 сентября, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.

Гостиницы: закрыты до 30 сентября

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Рестораны: открыты залы заведений и летние веранды. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. Всего в регионе открыто более 800 летних веранд.

Парки: работают. Аттракционы работают с 3 августа. Массовые мероприятия запрещены.

Фитнес-центры: работают с 24 августа, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru