В Новосибирской области от коронавируса умерли 4 пациента: что о них известно

Врачи борются за жизнь каждого пациента, больного коронавирусом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 21 сентября, стало известно о том, что за последние сутки в Новосибирской области от коронавируса скончались еще 4 человека. Об этом сообщили в оперативном штабе регионального правительства.

— Скончались еще четыре пациента: мужчина в возрасте 71 год и женщины, им было 72 года, 76 лет и 84 года. Всего в регионе от COVID-19 умерли 417 человек., — рассказали в оперштабе.

Сейчас в реанимации находятся 45 человека, подключены к аппаратам ИВЛ 12 пациентов.

С начала эпидемии коронавирусом заболели 12 526 человек, в том числе инфицированы 740 детей. Выздоровели 11 367 пациентов.

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