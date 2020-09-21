В правительстве Новосибирской области назвали, сколько школ и садов закрыли на карантин из-за коронавируса

Несколько школ и детских садов закрыты на карантин из-за коронавируса. Фото: архив КП

В понедельник, 21 сентября, министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук рассказал о том, сколько школ и садов закрыли на карантин из-за коронавируса.

— Из-за коронавируса на контроле находится 43 образовательные организации — это пять детских садов, где выявлено пять заболевших детей, и 29 школ, где выявлены порядка 48 обучающихся, у которых подтвержден коронавирус. В основном все они контактные. Еще в 9 школах есть заболевшие педагоги, на сегодня их осталось 13 человек, — рассказал министр образования.

Напомним, как только начались занятия в школах, спустя пару дней на карантин закрыли шестой класс школы №13. Там коронавирус обнаружили у мальчика, чья мама также болела. У всех учеников взяли тест на коронавирус и перевели их на дистанционное обучение.

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