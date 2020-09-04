«Мама знала, что больна, но отправила ребенка на уроки»: из-за школьника с коронавирусом на карантин закрыли целый класс в Новосибирске

Из-за школьника с коронавирусом на карантин отправили 26 детей. Фото: архив КП

В пятницу, 4 сентября, стало известно о том, что шестой класс школы №13 закрыли на карантин из-за школьника, больного коронавирусом. Об этом КП-Новосибирск рассказала директор учебного заведения Татьяна Устинова.

— Нам пришла информация о заболевшем мальчике из Центра гигиены и эпидемиологии. У 26 детей был взят анализ на коронавирус, а класс закрыли на карантин. Ученики будут заниматься дистанционно, — сообщила КП-Новосибирск Татьяна Устинова.

Известно, что у мальчика в семье коронавирусом болела мама, причем женщина знала о свое диагнозе. Сам школьник переносил болезнь бессимптомно. Перед началом занятий у всех учеников мерят температуру, пояснила Татьяна Устинова.

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